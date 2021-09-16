【媽媽的神奇小子】吳君如拉隊跑步慶功　蘇媽暗示蘇樺偉感情有着落？

▲ （左起）導演尹志文、蘇樺偉、吳君如及蘇媽。

電影《媽媽的神奇小子》上映至今已進入第六週，票房超過2400萬元，由監製吳君如及導演尹志文率領的神奇謝票團隊，到目前為止無間斷走遍港、九、新界多間戲院，超過120場謝票場次。

日前君如更號召片中一班演員梁仲恆、吳肇軒、馮皓揚等重返兩年前拍攝的運動場，為電影進入第六週「奔跑」慶功，而前殘奧金牌得主蘇樺偉（偉仔）更於現場進行指導。

最新影片推介：梁朝偉《尚氣》專訪

身為監製兼主演的君如坦言與偉仔在同一跑道上是等了很久的機會，更難得的是一呼百應下，一眾演員，就連蘇媽也踴躍到場支持，君如感激大家上下一條心繼續為電影作賽。

導演尹志文也難得輕鬆的說：「重臨兩年前拍攝的主景，跑一場熱血的，讓自己輕鬆一下！」對於電影不停謝票下跑出一個佳績來，君如和導演感到興奮之餘，有希望這個謝票行動能夠延續。

▲ 起步前做足熱身。

雖然沒觀眾在場，但君如跟大家對今次簡單而娛樂性豐富的競賽認真對待，賽前跟偉仔一齊做熱身運動，絕不馬虎。

賽後偉仔對眾人的表現作出鬼馬的評論：「個個都跑得好好，手手腳腳都非常協調！」總算給大家一個獎勵。

偉仔感情有着落？

當君如笑言難得與戲中的演員們同場較量兼慶功時，在場為大家打氣的蘇媽，突然爆出一句：「新抱仔有冇嚟？」似乎有所暗示。

君如和導演隨即你一句我一句追問蘇媽，偉仔是否感情有着落？蘇媽大賣關子，君如也期待的說：「電影去到30,000,000就帶新抱仔嚟啦！」

戲中分別飾演少年和成年偉仔的馮皓揚（羊羊）、梁仲恆，和好友吳肇軒，再踏足闊別了兩年的球場，各有滋味。羊羊興奮的說：「好開心，跑幾個圈，跑到抽筋也等閑事！最重要是回憶返當日拍攝時的種種記憶。」

▲ 君如交足戲。

羊羊感謝父母支持

提到近日自己在網上宣布將會做一個全職演員的羊羊，坦言感謝父母的支持未來的日子希望做一些自己想做和想學的技能充實自己，換一個學習方式。

梁仲恆對於運動場的感覺剛好跟羊羊相反，笑言見到條跑道就想call車走人；因為當日拍攝時真的跑得筋疲力盡，完全感受到作為一個運動員的付出和艱辛，自問仍需要時間段練。

連作為好友的軒仔也說：「雖然我沒有戲份在這個球場拍攝，但看着電影也能嗅到他們的汗水和努力！」