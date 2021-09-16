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【道德淪喪】女兒剖腹產亡幫女婿湊B　外母色誘半年懷孕︰想測試生育能力

親子 17:49 2021/09/16

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尼日利亞一名外母上門協助女婿湊小孩時，因為想測試自己的生育能力，竟誘惑對方發生關係並成功懷孕。

外母殷勤上門幫手湊孫，想不到另有企圖！非洲尼日利亞發生一宗惹起道德爭議的事件，一名人妻好不容易懷孕，剖腹誕子後卻不幸死於併發症，人妻的媽媽擔心女婿無法獨力撫養孩子，故暫時搬到女婿家中幫忙湊孫，怎料7個月後她被發現懷有身孕！

據尼日利亞《太陽報》報道，人妻Faith與丈夫Christopher Chori結婚4年，好不容易懷有BB，10個月誕下一名健康男嬰，可是Faith在剖腹產過程中出現併發症，一星期後不幸離世。

Faith的前軍官爸爸Silvanus Kwange因擔心女婿未能好好照顧孩子，同時認為長輩有責任幫忙湊孫，於是讓第二任妻子Priscilla Kwange暫時搬去女婿家協助湊孫，自此兩人長達7個月沒有見面。

沒料到，一名友人偶遇Priscilla後，致電告訴Silvanus疑似「戴帽」，直指他的老婆挺著大肚子，Silvanus感到難以置信，決定去女婿的家拜訪，親眼目睹挺著孕肚的老婆。Silvanus當場質問對方，她解釋是女婿勾引自己發生關係，沒想到會懷孕，懇求丈夫原諒她。

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不過，女婿則反指是外母誘惑自己，並解釋湊小孩方面除了外母之外，自己的妹妹也會上門幫忙。在外母搬來的第2個月，某天妹妹外出讀書，剩下他與外母獨處，當他到BB房查看孩子的狀況時，發現外母幾乎全裸，還走到他身邊引誘說︰「你怎麼看起來像個男孩一樣，我對你有吸引力嗎？」

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外父外母結婚10年無所出

女婿表示曾試圖拒絕，但外母仍堅持與他發生關係。自此只要家中沒有其他人，兒子也睡著後，兩人便會發生關係。Priscilla其後終於承認是她勾引女婿在先，因為她想測試自己的生育能力。

這是千載難逢的機會，過去10年我對丈夫忠貞，但並無所出，我想確定問題出在哪裡。

Priscilla是Silvanus的第二任妻子，但結婚10年仍未有小孩，而女兒Faith是Silvanus與前妻Rose Kwange所出。Silvanus與Priscilla一直飽受家人壓力，Priscilla為保住婚姻，也想盡辦法懷孕。

她承認自己讓女婿成了受害者，作出錯誤的決定，但既然已懷孕，就算丈夫要趕她出家門，也堅持要保住孩子。

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責任編輯︰王明芳

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