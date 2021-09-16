【吸毒人數】青少年吸毒和涉及毒品罪行升幅超過7成　大麻為21歲以下最常吸食的毒品

▲ 青少年吸毒和涉及毒品罪行持續上升，大麻為21歲以下最常吸食的毒品。（資料圖片）

禁毒常務委員會今日（16日）在季度會議上，檢視了2021年上半年本港的毒品情況。被呈報的整體吸毒人數較2020年同期下降，但青少年吸毒和涉及毒品罪行數字持續上升。



藥物濫用資料中央檔案室的數字顯示，今年上半年被呈報的整體吸毒人數較去年同期輕微減少5%，由3,594人下降至3,426人，然而被呈報的21歲以下吸毒人數卻大幅上升76%，由290人上升至511人。當中，學生佔該年齡組別的人數和比率均較去年同期有所上升，由85人上升至209人，由30.4%上升至43.4%。大麻是被呈報的21歲以下青少年吸毒者最常吸食的危害精神毒品，佔該年齡組別的55.6%。

吸毒人數情況：

毒品 整體吸毒人數 21歲以下青少年 大麻 由346人上升至578人，較去年同期上升67% 由147人上升至282人，較去年同期上升92% 可卡因 由403人上升至571人，較去年同期上升42% 由111人上升至196人，較去年同期上升77% 氯胺酮 由254人上升至324人，較去年同期上升28% 由33人上升至66人，較去年同期上升兩倍 海洛英 由2 065人下降至1,355人，較去年同期下降34% 冰毒 由702人下降至633人，較去年同期下降10%

根據數據，2021年上半年被呈報的吸食危害精神毒品人數較去年同期上升20%，由1,941人上升至2,320人，吸食麻醉鎮痛劑人數則較去年同期下降34%，由2,068人下降至1,355人。在首次被呈報的個案中，吸食危害精神毒品的人數為916人繼續遠超吸食麻醉鎮痛劑的54人，而大麻則是最多人吸食的毒品達339人。

另外，在被呈報的整體吸毒人數中，海洛英仍然是最常被吸食的單一毒品種類，被呈報的吸食人數較去年同期下降34%，由2,065人下降至1,355人。而最常被吸食的危害精神毒品繼續是甲基安非他明（俗稱「冰毒」），被呈報的吸食人數下降10%，由702人下降至633人。

此外，2021年上半年涉及毒品罪行的被捕人數，由去年同期的1,504人上升至2,248人，升幅接近5成；21歲以下青少年的被捕人數，由去年同期的203人上升至348人，升幅超過7成。

禁毒常務委員會表示，由於2019冠狀病毒病疫情持續，檔案室2020年及2021年上半年的季度數字均可能受疫情影響，例如由於疫情關係，呈報機構接觸到的吸毒者人數可能有所減少。禁毒處和禁毒常務委員會會密切注視2021年餘下季度的被呈報吸毒人數，以及疫情對統計數據可能造成的影響，亦會參考其他有關毒品的數據和資訊，以分析毒品的趨勢。

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責任編輯：李榮忠