【懷孕水腫】孕婦求開醫生紙穿波鞋上班　婦產科醫生教揀合適鞋5大貼士

女士在懷孕時特別容易水腫，水腫通常是孕晚期（一般32週後）的常見症狀。但有媽媽要求出示醫生紙才可以穿著波鞋上班，婦產科醫生驚訝表示首次聽見，質問道「為何不可以多一點包容」。

婦產科醫生拆解孕婦穿波鞋的好處

女士在懷孕期間增大的子宮會壓迫了靜脈血管，使回流心臟的血液受到阻礙，從而導致下肢水腫。通常產後一個月左右會慢慢消退。而波鞋一般保護度較好，防滑，平底。孕婦水腫時，一般鞋未必可以穿得下，而波鞋一般較闊落及舒適，因此保護度及承托力好的波鞋可以強化腿部肌肉、增加背部與膝蓋的支撐力；減少腰背痛增進下肢血液循環，減少水腫。

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婦產科醫生公開５大選擇適合的鞋貼士

1. 鞋子材料要以舒適、軟身透氣為主，防滑性要好。

2. 不要貪放便買過於寬闊的鞋子 （絆倒、扭傷意外風險），太窄也要換掉。

3. 圓頭Slip-on，沒有鞋帶拉鍊的鞋比較方便。（懷孕後期肚子會礙著，當然準爸爸也可以幫忙）

4. 跟鞋1.5-2.5厘米最合適，不宜超過5厘米。（增加腰背痛、水腫，易失重心）

5. 避免拖鞋。 （防滑性差，容易脫落）

5大減輕水腫貼士

孕婦可從日常生活小節著手減少水腫，例如不時轉換姿勢坐一會時又站一會、走下路以及定時伸展腿部。據衛生署家庭健康服務指出，還可以嘗試以下方法減輕水腫：

坐時：用矮櫈托高雙腳，避免雙腳盤蹺。

睡前：用枕頭墊起小腿，上下左右重複擺動雙腿。

睡時：盡量採用左側睡眠姿勢。

衣飾：穿舒適有彈性的鞋襪。

飲食：均衡營養，充足水分，絕不可刻意減低喝水量。

文章獲Facebook專頁「Dr Heidi Leung 梁巧儀醫生」授權轉載。

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責任編輯：黃泳欣