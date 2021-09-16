【學海無涯】沉迷打機成績差遭退學做車手　26歲外賣員重考奪佳績再升大學

▲ 內地一名26歲外賣員，決定重考公開試再次升讀大學。

學海無涯！內地一名26歲男子數年前升上大學，因無心向學致成績差被退學，之後投入社會工作，當上車手外賣員，投入職場的辛苦令他有感學歷的重要性，決定發奮重考公開試，最後他獲佳績再升大學，相當勵志。

綜合內地傳媒報道，內地湖北省襄陽市一名26歲男子王威曾任全職外賣員，在新學年將入讀大學，再次成為大學生。2013年，當時18歲的王威考入中國農業大學，就讀食品科學與工程，入學後對學科沒興趣，更開始沉迷電玩，當時的他無心向學，「也不知道為甚麼，就對學習沒有了興趣和動力」。

▲ 26歲外賣員王威在數年前曾是大學生，但遭退學。（影片截圖）

沉迷電玩成績差被退學

王威因成績嚴重落後，在大學3年級時遭到校方退學。投入職場，他曾在工廠打工，做過輔導老師，最後回到襄陽家鄉當外賣員，駕駛電單車送外賣，每月大約賺5,000多人民幣。外賣員多勞多得、日曬雨淋，王威不時覺得辛苦到快捱不下去。數年的辛勞工作，王威發現知識和學歷是很重要，於是決定再次參加高考。

思前想後，這不是我想要的生活，人生還是要有學歷，才會有更多更好的選擇。

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重考奪佳績再升大學

王威靠送外賣儲下來的錢，在2020年9月回到學校重新學習，班主任韓志芳大讚王威因為工作在社會上吃過苦，明白學歷和知識的重要性，所以很勤奮，盼知識改變命運。

▲ 王威奪佳績再次升大學，會很珍惜是次機會。（影片截圖）

於今年高考，王威考出623分的高分，當他查看高考分數之後的第二天，依然送外賣。而他傾向於選擇師範或財經類，並希望離家近一些，方便照顧家人，畢竟自覺年齡也不小。

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責任編輯：王明芳