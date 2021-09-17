【止痛藥】打疫苗後全身痠痛吃5顆止痛藥未退燒　醫生解構安全劑量+止痛黃金時間

▲ 醫生解構止痛藥安全使用劑量及止痛黃金時間。

不少人打疫苗前也會預備止痛藥，以紓緩打針後痠痛不適等症狀。早前台灣一名18歲女大學生接種疫苗後，全身疼痛並發燒。她於16小時必理痛服用5顆必理痛，但仍未退燒，且痛症持續。有當地家醫科醫生指出，在止痛黃金時間服藥，成效可達80%，「不用忍到不行才去吃」。

該名18歲女大學生早前在「Dcard」討論區發文分享其打疫苗的經歷。她接種阿斯利康疫苗（Astra Zeneca）2小時後，陸續出現不適症狀，感到肩痛、手臂痠痛、發冷。打針14小時後，她開始發燒，遂服用1顆止痛藥，同時不斷飲水。服藥後4小時，因沒退燒跡象，故她吃第2顆止痛藥。

事隔1小時，由於體溫升至39°C，她貼了退熱貼。惟再隔3小時，因出現關節痛、手痛、胸痛、頭痛、頭暈等症狀，她服用第3顆止痛藥。其後在8小時內，她再吃第4、第5顆止痛藥，但始終未能退燒。

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服藥安全劑量

到底何時服藥最有效？安全劑量是多少？台灣家醫科醫生許書華在當地節目《家有許事》中講解止痛藥的正確使用方法。止痛藥主要分為以下三類：乙醯胺酚類止痛藥，例如必理痛；非類固醇消炎止痛藥（NSAID）；鴉片類止痛藥，例如嗎啡。

她指出，成人服用的乙醯胺酚類止痛藥劑量，每天不宜超過4000毫克。若服用過量，可引發肝毒性的問題，導致肝臟損傷，引發重症甚至死亡。坊間的咳嗽、感冒或止痛藥物，乙醯胺酚（acetaminophen）常見劑量為325、500或650毫克。許醫生列出必理痛安全使用劑量，詳情如下：

▲ 必理痛安全使用劑量（facebook：「許書華醫師 陪妳寫日記」）

止痛黃金時間

許醫生不鼓勵打疫苗前預先服用消炎止痛藥，而是在接種後出現發燒、肌肉痠痛症狀才服藥。她指出，止痛藥要在黃金止痛1小時內服用。若劑量正確、在正確時間使用，成效較高。即時服用，成效可達80%；若拖至情況非常嚴重才服用，成效可能只剩30%，屆時或要增加劑量。她提醒：「不用忍到不行，才去吃止痛藥」。

服用止痛藥要記住以下三個要點：

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另外，許醫生指出，服用止痛藥時，不應同時使用其他含乙醯胺酚成分的藥物，以免劑量過高；也不應飲用含酒精的飲品，以免加重藥物的肝毒性。若服藥過量，24小時內或會出現嗜睡、噁心、嘔吐、食慾不振、右上腹部疼痛情況，嚴重時甚至會出現皮膚偏黃等症狀。在中毒後8小時內，接受解毒劑治療最為有效。

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責任編輯：羅嘉欣