【尾隨入屋】20歲男子長沙灣尾隨女生返家　被警方以涉嫌遊蕩罪被捕

▲ 深水埗警區刑事調查隊第五隊主管高級督察黃瀚緯指，警方十分重視涉及幼童的案件，重申遊蕩罪屬嚴重罪行，呼籲市民切勿以身試法。（黃傑偉攝）

警方昨日（15日）下午於屯門拘捕一名20歲男子，報稱學生，疑早前尾隨一名12歲女生返回住所，並按動女生住所門鈴滋擾，今被警方以涉嫌遊蕩罪被捕。

警方於上周五(10日)接報，指一名12歲中一女學生，在長沙灣放學後獨自回家，於所住屋苑麗翠苑大廈大堂，被一名陌生男子尾隨，男子於升降機內藉詞女生背包有蜘蛛接近女童，女生未有理會。

當離開升降機時，男子繼續尾隨女生，並詢問女生後樓梯位置，女生未有理會，並急速返回家中，其後男子按動女生住所門鈴，女生嫲嫲應門，男子於是離開。女生及家人大驚下報警求助。

深水埗警區刑事調查組及特遣隊經深入調查，及翻看大量閉路電視後，鎖定一名目標男子，昨日於屯門一住宅屋苑以遊蕩拘捕一名20歲涉案男子，並檢獲男子犯案時衣物，被捕人報稱學生，現正扣留調查中。

深水埗警區刑事調查隊第五隊主管高級督察黃瀚緯指，相信男子以年輕女童為目標，警方對涉及幼童案件十分重視，警方重申遊蕩罪屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁2年，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉