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【業主控訴】大埔「朗濤」會所泳池無牌停開　業主掛橫額批發展商鷹君「無良」

社會 19:08 2021/09/16

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大埔白石角「朗濤」泳池疑無牌停開，多名業主掛橫額批發展商鷹君「無良」（圖片取自Facebook群組「D18 - 大埔友」）

位於大埔半山科研路7號的私人屋苑「朗濤」，近日有多個業主於屋內掛橫額控訴屋苑泳池無牌及質素差，又狠斥發展商「鷹君集團」無良、「管理垃圾」等，怨聲載道。網上討論區亦有傳業主要付費維修泳池，不過鷹君集團回覆TOPick澄清，申請泳池牌照所需的相關修繕費用由發展商承擔。

鷹君集團承認，朗濤會所泳池的牌照審批現正進行中，惟未有交代何時可開放。該集團又指，發展商與物業管理公司一直與業主緊密溝通，盡力處理及跟進各項執修及管理事宜。

看更多業主投訴情況：

    點擊圖片放大
    +2

「朗濤」共10座提供723個單位，入伙日期由2019年12月開始，發展商為鷹君集團。該集團的主要資產包括旺角「朗豪坊」、香港朗廷酒店、香港康得思酒店等。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

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