【航空事故】國泰租用貨機2017年險撞山　調查報告指航空路線曾改動

▲ （經濟日報資料圖片）

國泰租用的貨機在2017年9月24日起飛後險撞大嶼山老虎頭山，幸而最後及時爬升，最終在高於地面約204米的高度越過山頭。事件歸類為嚴重事故，民航意外調查機構今日就此發表報告。

報告指出，涉事貨機的型號為波音747-87UF，由國泰向其他公司租用。當日晚上11時44分，貨機從香港國際機場07R跑道起飛後不久，向右偏離已公布的標準儀表離場路線，並朝大嶼山老虎頭方向飛行。

航空交通管制員於是通知機組人員貨機偏離航道，並指示向左轉，重返標準儀表離場路線。航空交通管制員亦告知機組人員貨機右方的山勢，並指示他們加快爬升至海拔5,000英呎。

約於海拔2,000英呎高度，機上的警報系統發出警報。機師立即作出反應，令貨機爬升，在距離地面約204米的高度越過山頭。貨機約於晚上11時46分重回標準儀表離場路線，繼續航程而沒有再發生事故。事件不涉人員傷亡或飛機損壞，亦沒有影響其他航空交通。

調查報告指出，當「RASSE 1E固定半徑標準儀表離場路線」編寫入飛行管理電腦時，路線被改動，導致貨機起飛後偏離航道。調查小組就該嚴重事故提出了2項安全建議。

報告中詳細指出，在貨機起飛前，行進路線曾經更改，但機組人員未有就新路線進行確認和簡報。

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記者：陳梓蔚