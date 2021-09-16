【十四五規劃綱要】全國青聯推措施助港澳青年融入國家發展大局　5年內提供1.2萬個內地就業崗位

▲ 中聯辦青年工作部部長張志華。（全國青聯相片）

中華全國青年聯合會今日公布，將在青年學業、就業、創業、實習等各個方面共出台8項措施，5年內為港澳青年提供1.5萬個內地實習崗位及1.2萬個內地就業崗位，以配合港澳青年融入國家發展大局。

8項舉措包括︰

1. 實施港澳青年內地實習計劃，5年內為港澳青年提供1.5萬個內地實習崗位。

2. 實施港澳青少年內地交流計劃，5年內為港澳青少年提供3萬個赴內地交流機會。

3. 實施「千校萬崗」全國大學生就業服務行動港澳青年專項行動，5年內為港澳青年提供1.2萬個就業崗位。

4. 實施「創青春」中國青年創新創業項目支持計劃港澳專項活動，5年內支持不少於120個港澳青年創業項目。

5. 為港澳大學生開放申請中國電信獎學金渠道，每年分別評選20名香港大學生、10名澳門大學生。

6. 開放「逐夢杯」中國青年晶元科技創新大賽港澳青年參加渠道，拓寬和優化「挑戰杯」全國大學生課外學術科技作品競賽、「挑戰杯」中國大學生創業計劃競賽、「創青春」粵港澳大灣區青年創新創業大賽港澳賽道。

7. 為港澳青年開放申請全國向上向善好青年、鐘南山青年科技創新獎等獎項的渠道。

8. 在大灣區開通12355港澳青年服務熱，建設面向港澳青年的實體服務機構「大灣區青年家園」，編訂《粵港澳大灣區資訊通》手冊。

中聯辦青年工作部部長張志華出席「中央惠港青年措施宣講會」時表示，一系列惠港青年措施是中央送來的「大禮包」，充分體現了中央對香港青年的關懷和厚愛。香港青年要認清和把握國家發展要求，胸懷「中國夢」，踐行「香港夢」。

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責任編輯：陳葆琳