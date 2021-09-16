【癌症殺手】29歲港爸患乙肝兼肝硬化不自知　肚痛有腹水求醫揭患末期肝癌

▲ 29歲年輕爸爸同時患有乙肝及肝硬化不自知，最終不幸確診末期肝癌。

肝癌是本港第3號癌症殺手，2018年共錄得1,487宗死亡個案，不容輕視。臨床腫瘤學專科醫生楊善如受訪表示，肝癌與肝硬化息息相關，曾經有一位29歲的年輕爸爸，同時患有乙型肝炎及肝硬化不自知，到出現肚痛、腹水等症狀時才求醫，最終不幸確診末期肝癌。

肝癌成因眾多，但楊醫生指出其實許多成因都可以預防。酗酒、吸煙、患有糖尿病都是導致肝癌的一些風險因素，但除此之外，不得不提的另一高危關鍵是肝硬化：

任何構成肝硬化的因素也可引致肝癌，而引起肝硬化最常見的感染因素是罹患乙肝、丙肝。此外，脂肪肝、酗酒都是引致肝硬化的高危因素。任何事情引起肝硬化，就會增加患上肝癌的風險。

楊醫生曾遇過一名29歲的年輕爸爸，本身是乙型肝炎帶菌者，亦有肝硬化情形，但就一直沒有發現，到出現肚痛、腹水時才求醫，檢查下發現罹患肝癌，並已進展至晚期階段。亦由於太遲發現，當時他的肝臟已有流血迹象，因此也未能為他進行更多有效治療。

▲ 臨床腫瘤學專科醫生楊善如，受訪講解肝癌的一些風險因素。（梁偉榮攝）

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早期肝癌症狀並不明顯，楊醫生解釋，肝臟結構外層仿如保鮮紙包著一層膜，不容易感受到痛楚，往往要到腫瘤脹大到脹著這層膜，才會有腹痛迹象。而當感覺到痛楚時，腫瘤體積往往已經不小。

楊醫生又提到，肝癌患者很多時同時患有兩種病，一種是肝癌，另一種就是肝硬化，而肝硬化本身是致命的：

所以當同時患有肝癌及肝硬化，兩者病情都嚴重，肝臟根本不能分解醫治肝癌的藥物，變了有藥都用不到。而大部分肝癌是由肝硬化引起，許多病人是同時患有這兩種病。

由於罹患乙肝、肝硬化等均沒有明顯症狀，如要在日常生活中，避免一些患病的風險因素，楊醫生建議應忌食煙、飲酒；同時維持身體健康，不要過肥，避免因輸血或體液接觸而感染上乙肝或丙肝。

提到肝癌的治療方式，楊醫生表示病人一般是分為0、A、B、C、D五個級別給予相應治療。如果病情是很局部或輕微，就會給予局部治療，如做手術、消融術，或在腫瘤上注射酒精，多數患者存活率能多過5年。

而病情發展至中期，患者可選擇接受「肝動脈栓塞化學療法」（TACE）及電療，有研究顯示療效會更好，增加控制率。至於晚期患者則可用藥，當中包括口服標靶藥，再視乎病人年齡及身體狀況決定是否接受免疫治療。

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記者：陳昊淋