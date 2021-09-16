【非法賭檔】警方搜查旺角花園街單位　搗破非法釣魚機賭場拘5人

▲ 警方旺角搗破單位內非法釣魚機賭場。（警方提供）

警方今日（16日）旺角搗破非法釣魚機賭場，行動中拘捕5人，檢獲2部釣魚機、3部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及賭款約2,000元。

警區特別職務隊人員今日下午展開代號「蓄勢」(FULLBOOM) 的反非法賭博行動。突擊搜查花園街43A號一個單位，拘一名33歲本地男子，涉嫌管理賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外4名本地男子，年齡介乎30至63歲，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。



警方重申根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐