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【非法賭檔】警方搜查旺角花園街單位　搗破非法釣魚機賭場拘5人

社會 19:15 2021/09/16

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警方旺角搗破單位內非法釣魚機賭場。（警方提供）

警方今日（16日）旺角搗破非法釣魚機賭場，行動中拘捕5人，檢獲2部釣魚機、3部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及賭款約2,000元。

警區特別職務隊人員今日下午展開代號「蓄勢」(FULLBOOM) 的反非法賭博行動。突擊搜查花園街43A號一個單位，拘一名33歲本地男子，涉嫌管理賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外4名本地男子，年齡介乎30至63歲，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。

警方重申根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

《健康台》最新影片：

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責任編輯：余思嵐

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