清卡數快至8小時　虛擬銀行利用智能分析　卡數更易清

假如你有一身卡數，但意外地獲得8小時的自由時間，你會怎樣善用這段時間呢？你會兼職賺外快找卡數、放空休息暫時忘記煩惱事，還是透過虛擬銀行的結餘轉戶服務將卡數一筆清？一直以來，欠卡數人士要清卡數主要是透過傳統財務機構的結餘轉戶貸款服務，隨着有虛擬銀行推出同類服務，市場便多了選擇。虛擬銀行的貸款一筆清可以透過智能分析，提供快速批核及還款建議，8小時內完成申請至批核，為清卡數人士提供一個新選擇。

自動分析卡數及財務狀況 即時建議最合適的還款方案

不同信用卡各有專屬優惠，故很多人手持多張卡，去到邊碌到邊。不過簽卡容易找數難，假如習慣只還min pay，每月幾乎還息不還本，卡數隨時滾存到十分可觀。雖然市場上有結餘轉戶服務，但大部分依賴人手批核，由申請至提取貸款有機會需要長達三星期時間。虛擬銀行的清卡數服務以金融科技自動審批，批核時間較快，以天星銀行airstar的「貸款一筆清」為例，已開戶口的銀行客戶由申請至放款最快只需8小時便可完成。

為何虛擬銀行在處理清卡數服務的速度可以較快？虛擬銀行不設實體分行，申請人須經天星銀行airstar 手機App申請貸款。在App頁面撳「貸款」，然後輸入申請資料，一經授權，系統便能實時查閱申請人的信貸紀錄，自動評估申請人的財務及風險狀況，並運用金融科技就客戶最新的卡數及貸款狀況進行即時分析，了解每項貸款的利息及還款開支，再按客戶的收入及還款能力，即時為申請人建議一個最能夠節省利息開支及適合客戶還款能力的清還方案。智能分析加上24小時 x 7 日年中無休，大幅加快了批核過程，撳個掣便可更快清還累積的卡數。

▲ 貸款申請人可透過天星銀行airstar app內的貸款計算機了解可減省的利息開支和還款期。

科技降低成本 利息優惠回饋客戶

由於虛擬銀行沒有實體分行，除可減省日常分行營運的「燈油火蠟」，更可節省不少相關的人力成本，令其營運成本大幅降低，因此有空間把貸款利率調低，為客戶節省更多利息開支。以卡數20萬港元為例¹，相比還信用卡Min Pay，天星銀行airstar的「貸款一筆清」可節省總利息支出高達9成（見下表）。

60日免息免供² 輕鬆清還卡數

為進一步幫助大家紓緩卡數壓力，天星銀行airstar同時推出60日免息免供優惠²，申請人只須於推廣期內成功申請及提取貸款，即可享首60天毋須供款，若在首個供款日之前全數清還貸款，更毋須支付任何利息。

想了解更多天星銀行airstar的服務？立即瀏覽以下網址：https://bit.ly/2VqWmpK

備註:

1. 以上例子只供參考。節省利息例子是假設總結欠金額全數為信用卡結欠港幣200,000，並以一般信用卡年利率為30%、每月只繳付信用卡結欠的5%或港幣50(以較高者為準)計算，實際年利率為34.49%。而天星銀行的貸款一筆清以年利率2.95%及還款期72期計算，實際年利率為2.99%。

2. 由即日起至2021年10月31日期間(包括首尾兩天)，成功申請及提取「貸款一筆清」之合資格客戶須於「最終批核結果」頁面自行選擇參加「60日免息免供」，便可於提取貸款後首60天不需供款。如客戶於首個供款日之前提早全數清還貸款，客戶不用支付任何利息而只需償還貸款的本金。例子: 如於2021年8月18日提取貸款，首個供款日為2021年10月19日; 如於2021年8月31日提取貸款，首個供款日為2021年11月1日。詳情請參閱《60日免息免供優惠推廣條款及細則》。

資料來源：天星銀行網頁

