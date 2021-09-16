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【新冠疫苗】養和展開第三劑接種研究　葉劉打科興半年後已無抗體報名溝針打復必泰

社會 19:07 2021/09/16

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養和邀行會成員參與第三劑新冠疫苗研究。（經濟日報資料圖片）

本港至今已逾6成人口接種首劑新冠疫苗，衞生防護中心聯合科學委員會昨日(15日)指，本港未來或需接種第三劑疫苗，惟現階段「清零目標」下，暫未有急切需要接種第三劑。詳情請見【下一頁

不過有傳媒報道指，今日(16日)有數名行會成員率先獲邀，到養和東區醫療中心參與第三劑疫苗接種研究，包括新民黨主席葉劉淑儀、工聯會黃國健及林正財等。

葉劉淑儀於社交網站專頁帖文，提到今年2月22日已接種首劑科興，惟至周一檢測病毒中和抗體已呈陰性，故自願報名參與第三劑測試計劃，今早於養和東區醫療中心接種第三劑，並選擇「溝針」接種復必泰，又透露現時感少許疲倦，但身體狀況良好，料明天會更加疲累。

養和醫院回覆稱，院方現正展開的一項臨床研究，旨在探討接種第三劑新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗後的免疫反應及可能出現的副作用；強調是次研究由院內倫理委員會（研究）批准進行，同時向衞生署申請臨床試驗證明書並獲審批。研究結果會適時公布。

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記者：陳正怡

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