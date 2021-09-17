【車長招聘】九巴30歲以下車長5年增7成　每月平均500人應徵

▲ 分別從零售業和旅遊業轉行做車長的葉靜霖（右）和譚振華（左）成為車長接近一年。（陳國峰攝）

疫情下各行各業經營困難，不少人需要轉行維生。九巴就指，疫情至今未有停止招聘車長，每月平均收到500個應徵申請，而30歲以下的車長數字更在5年內增加7成。

近年不少新車長都是轉行而來，分別從零售業和旅遊業轉行做車長的葉靜霖和譚振華成為車長接近一年，他們均認為穩定的收入和工時，是他們轉職的一大原因。

車長葉靜霖成為車長前曾從事8年銷售員，她稱疫情下收入大減，遂決定轉工。她指自己愛好駕車，所以希望新工作和車有關，惟家人反對她做網約車司機，希望她收入穩定，遂令她機緣巧合下加入九巴。

她憶述行車期間遇上路面擠塞，亦曾遭乘客責罵，但多年的零售業經驗讓她能從容面對，更能在工餘時享受人生，無需執貨追數。

▲ （陳國峰攝）

車長譚振華在成為車長前即是一名導遊，疫情下他的收入大減，為了養家只能靠散工渡日，後來他因擅於駕駛，應徵了九巴車長一職。他認為穩定的工作能為家庭帶來安全感，更揚言即時旅遊業回復正常，亦不打算重操故業。

▲ （陳國峰攝）

九巴人力資源部主管呂鳳娟稱，疫情並未有影響公司招聘，現時每月均能收到約500個應徵申請。她又留意到年青車長的人數急增，現時30歲以下的車長數字更在5年內增加7成。

九巴將於9月25日會舉行車長招聘日，一旦獲聘，全職月薪平均超過2萬元。

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記者：陳梓蔚