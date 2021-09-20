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【正念禪修】佛教學校設「青蛙仔」禪修課程 　助小一生調節情緒及培養專注力

社會 00:00 2021/09/20

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佛教慈敬學校推國際認可正念禪修青蛙仔課程。(冼偉倫攝)

疫情下的新學年無法進行全日面授課程，為師生帶來很大挑戰。有小學校長指出，今年的小一學生在自理及情緒管理方面比較差，故在新學年起將「青蛙仔」正念禪修課程加入原有的佛德課中，期望學生可在不同主題的課程中，潛移默化地學會平靜心情、集中精神等。

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每年9月都會迎來一批新的小一學生，他們在面對新校園、新老師及同學下，需要一定的時間適應轉變。佛教慈敬學校校長范秀琪指出，受疫情影響下，學校需要暫停面授課程，為師生都帶來很大的挑戰，尤其今年的小一學生，在經歷了兩年的網上課堂，可說是由K1直升小一，出現「後疫情」情況。她指出，小一學生除了在學習能力方面比較差外，因為減少校園活動而導致自理能力及與社交能力較差，教師要比往年花多一至兩個月時間處理相關問題。

有一些小一學生因為無辦法控制自己的情緒，有時間會出現在座位上大哭。

為了可以提升學生的情緒管理、專注力等，該校在本學年起，所有小一學生會在原有的校本課程中的佛德課，加入8堂的正念禪修課程「青蛙仔」，期望學生在面對在煩惱時，像青蛙一樣先靜下來，感覺自己的呼吸及周遭環境，將注意力回歸當下的心理狀態，再處理問題。

此外，課程再配合全校現時每周三次、每次5分鐘的「禪一禪」時間，讓學生在早上正式上課前平靜心情。有不少學生坦言，「禪一禪」及佛德課學會的禪修技巧可以應用於生活上。其中，小六生林月如亦表示，自小二開始學會禪修後，不時利用它讓自己冷靜及放鬆，坦言在睡前及溫習前都作禪修可以提升睡眠及學習質素；而小四生王保賢亦憶述自己一次被校車保姆「點錯相」的事情，不過他選擇冷靜下不與保姆理論。

那次保姆聽到車上有同學很嘈吵，她以為那個那個學生是我，於是就責罵我了。雖然我當下很生氣，但我沒有選擇抗辯，反而是在下車後，找了一個角落作「禪一禪」，冷靜自己的情緒後翌日再與保姆道出事實。

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正念禪修課程「青蛙仔」將加入原有的佛德課的課程，全年共有8堂，每節約30至40分鐘，8個主題包括學習專注力和呼吸、用想像力與情緒相處等，期望學生在面對在煩惱時，像青蛙一樣先靜下來，感覺自己的呼吸及周遭環境，安頓身心再處理問題。

「青蛙仔」課程8個課題：

  • 專注力個專（專注力和呼吸）
  • 關心你的身體
  • 嚐嚐、聞聞、聽聽、看看、感一感覺（感官）
  • 感受你的感覺（情緒）
  • 接納感受
  • 專心做動作（運動中的感覺）
  • 想像的力量（用想像力與情緒相處）
  • 友善很有趣（善待自己‧善待別人）

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記者：郭詩詩

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