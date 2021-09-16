【選委會選舉】法律界部份候選人今午見大律師公會　無特別討論業界自我監管權問題

▲ 劉漢銓會後見傳媒時，形容會面氣氛良好，又指會上討論了許多問題。（胡偉明攝）

選委會選舉將於本周日舉行，法律界部分候選人今午與大律師公會成員會面。本身是全國人大常協、有份參選的劉漢銓，形容會面氣氛良好，但會上並無就法律界自我監管權問題，作特別討論。

由劉漢銓、民主思路湯家驊、律師會前會長彭韻僖，及監察會前主席梁定邦等15人所組成的名單，今日下午與大律師公會成員會面。劉會後見傳媒時，形容會面氣氛良好，「因為大家都是行家」，又指會面中討論了許多問題。

劉漢銓表示，他們向大律師公會表達參選理由，強調重視香港法律制度，鞏固法治精神，全面正確地落實《基本法》。他指出，《基本法》條文清楚述明香港有司法獨立、終審權、法官任免權等，強調名單15人支持按《基本法》行事，香港便能長治久安。

被問到大律師公會向他們表達最關注的問題為何？劉漢銓回應指，他們和大律師公會協商互不引述，故要留待大律師公會交代。但他透露，會上並無就法律界自我監管權問題，作特別討論。

今屆選委會選舉中，法律界有16人出選，爭奪15個席位。該界別的參選人，還包括15人名單中的李連君、何淑瑛、胡振輝、范凱傑、許文傑、麥慶歡、鄭程、蔣瑞福、蕭詠儀、盧懿杏和藍德業，以及並不屬於該名單的白濤。

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記者：胡偉明