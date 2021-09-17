【新冠疫苗】醫護難忘哮喘、過敏患者堅持打針　坦言難知市民海外打針紀錄　

▲ 醫管局3月中起負責29間社區疫苗中心的7間（陳國峰攝）

走進新冠疫苗接種中心打針至離去，或花不到一小時，期間只接觸數名職員及醫護，而他們則每日在接種中心接待逾千名打針市民，有醫護憶述，最難忘有哮喘或過敏病人堅持打齊兩針，又遇過現場有「打針恐懼」市民欲臨陣退縮，或有數人同時針後不適，當中包括言語不通的日本人⋯⋯另有護士透露，有曾於海外打針市民堅持回港「溝針」，她坦言難以求證市民海外接種紀錄，只能靠市民自律坦承：「佢哋唔講都無辦法。」

三歲定八十，打針也是不少人的噩夢，不過當遇上新冠肺炎般世紀疫症，有人選擇硬着頭皮接種疫苗。北區醫院資深護師徐淑萍憶述，一名「高大威猛」男子於接種中心良久未能讓護士施針，直至伴侶在旁「執子之手」才能成功打針；屯門醫院資深護師林燕鳴亦指，一名12歲少女因希望能回校上課而決定打針，不過與其母糾纏逾5分鐘仍未能打針，最終由護士與她傾談，讓她分心之際才能成功注射。

惟有高齡長者卻比年輕人意志更堅定，負責中山紀念公園接種中心的瑪麗醫院精神科部門運作經理黃慧玲笑言，一名男子陪同其93高齡母親來到疫苗接種中心，原意希望由醫護向其母解釋她並不適合打針，怎料經醫護評估後卻認為該名婆婆可以注射疫苗，最終反被其兒子阻止接種，而經醫護協調過後，得悉該婆婆因希望打針後能前往春秋二祭，其兒子亦能進一步了解婆婆情況後，他才釋疑讓母親順利打針。

不少市民均擔心打針後出現副作用，駐元朗體育館接種中心的急症室副顧問醫生林成傑透露，大部分市民打針後出現不適徵狀均為感到痛楚、因緊張引致血管迷走神經性昏厥，如出現冒汗、頭暈、高血壓等，一般休息過後能自行離開，又指從未試過有需要為市民即場注射腎上腹素以作急救。

不過同駐該接種中心的屯門醫院資深護師林燕鳴透露，曾有一名5旬婦因欲出國而接種疫苗，惟打針數分鐘後身及手即出疹，血壓亦隨即飈升而一度要送入急症室，並轉介至疫苗過敏診所，經評估後認為合適接種疫苗，故該婦21日後再度來打第二針，當時亦有少許副作用，林燕鳴直言：

是我看過最高風險又堅決打針的個案。

北區醫院感染控制組資深護師徐淑萍亦指，一名市民接種首劑疫苗回家後突然哮喘發作，醫生認為與打針無關，故該名市民再次前往接種次劑疫苗，其後亦出現氣喘，徐坦言曾懷疑自己是否不應讓該名市民再打針，怎料該名市民反指：

我們這些長期病患者，如不打針仲驚，因如感染新冠肺炎，出現併發症更難捱，（打針）少少風險仍處理到。

另一邊廂，有人卻認為溝針或打得愈多愈好，黃慧玲透露，有承認曾接種兩劑國藥的4旬婦堅持再打復必泰，需花約半小時拒絕其再打針，惟該婦最後再稱竪日到別接種中心打針，黃慧玲坦言只能靠市民自律坦承海外接種紀錄，又強調暫無必要溝針或打第三針。

本港新冠疫苗接種計劃自2月底開始，醫管局3月中起負責29間社區疫苗中心的7間，港府早前表示，會延長疫苗接種中心運作至今年底，詳情請看：【下一頁】。

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記者：鄧凱文