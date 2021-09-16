【回收藥物】衞生署宣布回收諾華製藥4種產品　相關產品含有雜質

▲ 衞生署宣布回收諾華製藥四種產品，相關產品含有雜質。（政府新聞處）

衞生署今日（16日）同意持牌藥物批發商瑞士諾華製藥（香港）有限公司（諾華）採取預防措施，從市面回收以下四種產品的所有批次，因為相關產品含有雜質。

產品名稱 香港註冊編號 Losacor 50毫克藥片 HK-60232 Losacor 100毫克藥片 HK-60234 Losacor HCT 50毫克-12.5毫克藥片 HK-59806 Losacor HCT 100毫克-25毫克藥片 HK-59544

衞生署指，今日接獲諾華通知，上述產品的海外製造商發現產品中的有效成份含有高於可接受水平的疊氮雜質。作為預防措施，諾華自願從市面回收所有批次的產品。

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疊氮雜質被認為是一種突變原，可以引起細胞內脫氧核糖核酸（DNA）的變化，並可能增加患癌症的風險，但疊氮雜質導致人類癌症的風險尚未清楚。海外藥品監管機構一直在審查藥品中發現的疊氮雜質對安全性的影響。衞生署會繼續密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。上述產品是用於降低血壓的處方藥物。根據諾華的資料，產品曾進口香港並供應予私家醫院、私家醫生、社區藥房，以及轉口到澳門。

衞生署發言人說，衞生署至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，會密切監察有關回收。發言人指，正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

諾華已設立熱線電話8203 6077處理相關查詢。

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責任編輯：李榮忠