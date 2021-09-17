【學費調整】何文田漢師全日班學費急增近3倍　葵涌主蔭幼稚園勁減逾半學費

▲ 何文田漢師幼稚園（龍總）學費急增近3倍。（經濟日報資料圖片）

幼稚園新學年學費調整結果出爐， 約14%、即88間參加幼稚園教育計劃的全日制或長全日制課學校，獲准在本學年加學費，至少9間增幅逾1成，其中何文田漢師幼稚園（龍總）因新校址租金大增，學費由2,672元急增近3倍至近1萬元。不過，有4校全日班在疫情下減學費，葵涌主蔭幼稚園更大減58%；另約85%、即526校凍結全日班學費，整體45校全日班免費。

88間全日制資助幼稚園獲准加學費，4校疫下減價，詳情即看：【下一頁】

何文田漢師幼稚園（龍總）全日班學費由上學年2,672元急升近3倍至9,900元。校監趙其琨表示，學校上學年由辦學團體擁有的旺角舊校舍搬到新校址，令租金支出大增，加上學校去年出現虧損，故校方早已通知新生家長將上調學費，形容學校每月學費仍低於當區學費中位數。柴灣翠灣邨的勵志會陳鄭潔雲幼稚園，學費則由3,220元加至4,000元，增幅約24%。校長黃玉卿解釋，校方近1、2年持續翻新及增加校內設施，加上本身學費不高，校方亦已就加學費與家長溝通，認為加幅可接受。

不過，疫市中，也有學校表明與家長共度時艱，葵涌主蔭幼稚園為少數減價的幼稚園，全日班全年學費由7,230元減逾半至3,000元。校長黃子殷說，疫情間全日班學生只可回校上課半日，校董會為減輕家長負擔所以減學費。至於措施是否屬短期安排，黃子殷說，要視乎學校收生人數、營運情況而定。

教育局截至本月7日已完成審批743間參加幼教計劃的幼稚園學費申請，618間提供全日制或長全日制課程的幼稚園，有88校獲准加費，較去年同期大減7成；有4校更減學費，其餘526校則凍結學費。教育局指，本學年每期學費中位數約為880元，比去年增約20元，整體學費仍處於低水平。TOPick按教育局最新收費證明書統計，至少9間學費增幅逾1成。東區至少有8校的全日班加費，加幅由1%至24%不等，加費最多3,600元。沙田、元朗及灣仔區亦各有至少5校加費，惟大部分學校加幅少於5%。

另外，504間提供半日制課程的幼稚園，2校加費，整體約9成半日制幼稚園在本學年免收學費。248間沒有參加幼教計劃的幼稚園中，當中164間學費不變，83間獲准加費、1間獲准減費。

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記者：黃悅晴