【強制檢測】10個地點須強檢　9間小學及幼稚園上榜

▲ 涉及非本地確診個案曾到訪青衣牙鷹洲街8號灝景灣9座。（資料圖片）

政府今日（16日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，涉及非本地確診個案曾到訪青衣牙鷹洲街8號灝景灣9座，以及爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的9間學校。

非本地確診個案曾到訪的地方

任何在2021年8月19日至9月16日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，需於9月18日或之前接受檢測，受檢人士若在9月14日至9月16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港新界青衣牙鷹洲街8號灝景灣9座

幼兒園

任何在9月3日至9月16日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於9月18日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於9月20日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在9月14日至16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港新界屯門青盈路38號哈羅香港國際學校(Early Years Centre)

香港新界大埔大埔太和路2號寶雅苑家和閣(C座)地下天主教大埔幼稚園

香港新界屯門景峰徑2號景峰花園第4座地下(部分)及第5座地下迦南幼稚園（景峰花園）

香港新界粉嶺華明路21號華明邨耀明樓地下保良局莊啓程夫人幼稚園

香港九龍藍田麗港城第二期地下迦南幼稚園(麗港城) / 迦南幼兒園(麗港城)

小學及中學

任何在9月3日至9月16日期間曾身處任何下列指明學校就讀級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於9月18日或之前接受檢測，受檢人士若在9月14日至16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港九龍九龍城東寶庭道8號民生書院小學就讀一年級

香港新界大嶼山愉景灣海澄湖畔路38號智新書院就讀二年級

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠