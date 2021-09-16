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【直私學費】多間直資貴族IB課程凍結學費　女拔、聖保羅男女等名校疫下兩度凍價

社會 22:12 2021/09/16

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

新學年聖保羅男女中學IB課程學費維持不變，索價96,500元。（資料圖片）

新冠疫情持續逾年，直資及私立學校家長經濟負擔百上加斤，多間熱門直資及私立學校在疫下連續兩年凍結學費，涉及傳統名校拔萃女書院及聖保羅男女中學等。

據教育局公布，25間直資學校及38間私校獲准在新學年加學費，但多間名校學校維持不變。

其中在疫情下兩年均凍價的「狀元搖籃」拔萃女書院，以及拔萃女小學，兩校全年學費分別維持38,000元及70,000元；聖保羅男女中學及其附屬小學，分別維持64,500元及63,000。

多間直資名校兼辦國際預科文憑（IB）課程，部分索價約10萬元的「貴族IB」亦凍價，包括聖士提反書院學費維持105,500元、李寶椿聯合世界書院則是102,000元，聖保羅男女中學亦維持96,500元。

不過，全港最貴直資IB課程、啓思中學今年加價2%，全年索價13.3萬；傳統名校拔萃男書院IB課程學費更按年增15%，增至近12萬元，成全港第二貴的直資IB，全港直資、私立及國際學校加學費情況，詳情即看：【下一頁】

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：馮琪雅

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