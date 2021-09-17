【法證先鋒】黃宗澤相隔4年多再拍TVB劇集　黃翠如周柏豪被飛出《法證先鋒V》

《法證先鋒》系列一直是TVB皇牌劇系列，向來叫好叫座，在2020年初播出由黃浩然、李施嬅、譚俊彥主演的《法證先鋒IV》已留伏線，今年決定開拍第5輯，與另一皇牌《陀槍師姐》系列看齊！

不過最新一輯《法證先鋒》未有原班人馬上陣，兼有指劇集會與內地單位合作，因為TVB考慮到近日內地整肅娛樂圈，十分注重藝人形象，故小心挑選演員下，考慮由黃宗澤（Bosco）、蔡潔擔任男女主角，二人同飾演法醫。袁偉豪、蔡思貝、洪永城、王敏奕同樣有份主演。

男女主角「變陣」

本來有指《法證先鋒V》男女主角屬意由黃翠如、周柏豪擔任，兩人過往亦曾合作《使徒行者2》已有一定默契。但現時開拍前卻被「飛走」，似乎除TVB有內地市場的考量外，又與二人近日的狀態、工作檔期有關。

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翠如早前在Instagram上留下「再見。」、關閉留言功能，又缺席《七公主》、新節目的宣傳，疑似情緒受困，也未必能好好投入工作。

至於柏豪就，近日再度榮升父親，又有傳星夢星夢娛樂將為他舉行演唱會，要投放時間照顧家庭、準備演唱會，故未能配合劇集拍攝檔期。

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至於成為新一輯《法證先鋒》男女主角的黃宗澤、蔡潔，均是首度參與此系列。二人過往曾經一同主演邵氏兄弟出品的《飛虎之雷霆極戰》、《非凡三俠》，再合作應該會有更多火花。

雖然Bosco近年主演的邵氏劇集有在TVB播出，可是參演真正由TVB拍攝的劇集已是4年多前的《溏心風暴3》。

《法證》收視保證

《法證先鋒》系列由2006年開始播出，直至第4四輯都由梅小青監製。第一輯由「收視福將」歐陽震華（Bobby）主演，當年播出時收視已長期達30點或以上。2008年播出的第二輯由佘詩曼、林文龍主演，都同樣引起討論話題。

後來第三輯就由「視帝」黎耀祥擔正，當中陳茵媺「除Bra」的一幕成為劇中一大亮點。

直至上年播出的第四輯，由黃浩然、李施嬅、譚俊彥主演，湯洛雯頂替黃心穎出演記者徐意，全劇最高收視達40點。來到第五輯，相信一眾《法證》系列的劇迷也十分期待呢！

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