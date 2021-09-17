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【MIRRORX聲夢傳奇】網上騷撮合兩台皇牌同台　炎明熹MIRROR首度同場較量

娛樂 10:19 2021/09/17

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炎明熹MIRROR首度同場較量。

炎明熹跟MIRROR將同台！ViuTV成功捧出的男團MIRROR，一直落後的TVB亦在今年勢急起直追，力捧《聲夢傳奇》的15位學員，當中三料冠軍炎明熹（Gigi）人氣不斷攀升。

分別代表兩台的皇牌將在下周六（9月25日），齊參與馬來西亞娛樂集團Astro成立25周年而舉行的線上演唱會任演出嘉賓，首度同場較技。

【聲夢傳奇】炎明熹拍首支個人單曲MV　Gigi《真話的清高》盡騷唱功【多圖】

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炎明熹下周出個人新歌

炎明熹將在下周一（9月20日）正式推出首支個人歌曲《真話的清高》，也是《聲夢》學員中最早有個人單曲的一位，預計她當晚將唱此歌。

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另外，因為憑TVB劇而在大馬具人氣的陳展鵬亦會在該演唱會演出，他在今年有新歌《零歲》及《真愛配方》，估計到時會獻唱。

該演唱會於當晚9點舉行，其他嘉賓襄包括韓星金鐘國、韓國男團TXT、格林美美國男歌手Jason Mraz等，陣容不弱。

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最新影片推介：梁朝偉《尚氣》專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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