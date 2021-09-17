【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案包括53歲阿聯酋返港男子　半山譽皇居及尖沙咀ICC須強檢

▲ 衞生防護中心公布今日新增宗輸入個案。（資料圖片）

本港疫情持續緩和，今日（17日）新增3宗確診個案，均涉及輸入個案，分別由卡塔爾、德國及阿聯酋抵港，均已接種兩劑復必泰及阿斯利康新冠疫苗，及全帶有L452R變種病毒株。另有少於5宗初步確診。

今日新增3宗輸入個案中，第12,158宗確診的53歲男病人，居於半山區譽皇居，8月31日乘搭航班EK385離開香港前往印度；曾於8月30日在香港進行檢測，結果呈陰性。

他乘搭航班EK384於9月13日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陰性，其後於9月15日抽取的樣本結果呈陽性並帶有L452R變異株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有出現病徵。

他4月8日及4月30日於香港接種兩劑復必泰疫苗。他在尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場1506A室工作，最後上班日期為8月27日。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和工作的地點會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

另外兩宗個案包括：

第12156宗：47歲男，無病徵，9月15日乘坐QR818從卡塔爾抵港，7月7日及8月7日在印度接種兩劑阿斯利康

第12157宗：45歲男，無病徵，9月13日乘坐LH796從德國抵港，4月19日及6月22日在英國接種兩劑阿斯利康

本港昨日（16日）沒有新增確診個案，屬今個月第二度錄得零確診；至今本港個案累計仍為12,150宗，包括12,149宗確診個案和一宗疑似個案。詳情即看：【下一頁】

政府昨日就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，涉及非本地確診個案曾到訪青衣牙鷹洲街8號灝景灣9座，以及爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的9間學校。詳情即看：【下一頁】

另外，衞生防護中心聯席科學委員會建議，因應現時本港疫情穩定，12至17歲青少年只需接種一劑復必泰疫苗因應相關建議，衞生署提醒由昨日起，如12至17歲青少年已預約接種第二劑復必泰疫苗，他們可於網上取消預約。詳情即看：【下一頁】

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記者：余思嵐