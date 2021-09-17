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【非法勞工】警方聯同入境處打擊非法入境者及掃黃　20人被捕

社會 11:09 2021/09/17

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警方油尖及西九龍打擊非法入境者及掃黃。（警方提供）

警方油尖警區及西九龍總區機動部隊昨日（16日）聯同入境處，進行代號「冠軍」（CHAMPION）暨「烽火」（FIRESTORM）的反非法入境者及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，拘捕20人，檢獲避孕套、潤滑劑、毛巾、外賣食品及單據等。

行動中共拘捕20人，年齡15至48歲。其中13名中國籍女子涉嫌未獲入境處處長授權而留在香港；3名中國籍女子涉嫌「禁止接受僱傭工作」；2名非華裔女子涉嫌管有失效身分證及尋獲通緝人士。另外2名非華裔男子因從事外賣送遞工作而涉嫌干犯詐騙及遭拒絕給予香港入境的准許人士接受僱傭工作及開辦業務。

根據香港法例115章《入境條例》，任何人僱用不可合法受僱的人乃屬犯罪，一經循公訴程序定罪，最高可處罰款50萬港元及監禁10年，協助及教唆者均會被檢控。

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