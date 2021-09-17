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【外傭檢疫】竹篙灣檢疫中心今預約名額已爆滿　明早9時起可再預訂

社會 10:16 2021/09/17

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

政府宣布由9月20日起，開放大嶼山竹篙灣檢疫中心800個單位，供於高風險地區抵港的已接種疫苗外傭作檢疫用途。(資料圖片)

政府宣布由9月20日起，開放大嶼山竹篙灣檢疫中心第一期及第二期合共800個單位，供於A組指明地區抵港的已接種疫苗外傭作檢疫用途，包括適用於孟加拉、印度、印度尼西亞、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國及阿聯酋完成疫苗接種後來港的外傭。

政府將按收回成本的原則收取費用，每個單位每晚收取480元，包括三餐膳食及所有費用。僱主及職業介紹所可從9月14日上午9時開始，經由勞工處外傭專題網站預約系統申請預訂房間。

根據網站指引，預約系統的「開始預約」頁面已不能進入，代表今日的預約名額已滿。（外傭專題網站截圖）

今日上午9時開放10月20日可供預約的房間，預約系統的「開始預約」頁面已不能進入，根據網站指引，代表今日的預約名額已滿。申請人須於明日（18日）相同時間才可再次預約10月21日的房間。

預約系統的「開始預約」頁面已不能進入。（外傭專題網站截圖）

港府早前稱，為逐步有序地安排外傭來港，檢疫中心每日安排最多50名外傭入住，預約系統會顯示未來30天可供預訂的房間。勞工處會按照遞交申請的先後處理申請，並會於1至2天內聯絡申請人，以確認收到申請和要求申請人提供相關文件，包括外傭護照副本、有效工作簽證及認可疫苗接種紀錄。

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記者：陳麗娜

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