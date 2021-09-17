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【樂園新成員】迪士尼最新成員LinaBell 22年秋季登場　Duffyy與好友的大家庭增至七位成員

休閒消費 14:42 2021/09/17

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

最新成員 LinaBell 將於 2022 年秋季於香港迪士尼樂園登場！(圖片由香港迪士尼樂園度假區提供)

迪士尼樂園度假區宣布，Duffy與好友的最新成員LinaBell 將於 2022 年秋季於香港迪士尼樂園登場！而Duffy與好友的大家庭總共有七位成員了。

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

Linabell是好奇又可愛的小狐狸，有一條毛茸茸的尾巴，在她長長尖尖的耳朵上更襯上一朵別緻的蘭花。喜歡拆解難題及謎團的她，無論去到哪裡都會帶著她那標誌性的放大鏡。她亦熱愛大自然，喜歡在森林裡與 Duffy 及其他好朋友共度時光。 她機智、見多識廣又愛玩的性格，必定能成為樂園賓客，以及 Duffy 與好友粉絲們的新寵兒。

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LinaBell因喜歡解開謎團而與Duffy結緣。有一天，Duffy與好朋友米奇老鼠在森林中追逐蝴蝶的時候失散迷路。LinaBell 剛好遇上獨自一個的Duffy，決定幫助他找回去的路。最終，Duffy與米奇老鼠重聚。為感謝LinaBell的幫忙，Duffy為LinaBell 送上一朵蘭花，也象徵著 Duffy 與這位新朋友的友誼。

故事短片按此

2022年秋天，香港迪士尼樂園將會以一系列全新商品以及獨有體驗，與賓客及粉絲一同歡迎LinaBell 的到來!

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責任編緝：張懿慧

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