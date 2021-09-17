【中秋送暖】76歲伯伯居深水埗籠屋度日如年　中秋前夕獲義工贈月餅感一點溫暖

▲ 銀杏館為76歲獨居深水埗的權伯送上月餅。

中秋節將至，除了計劃與家人過節共享天倫外，也可對身邊弱勢社群多一點關心。社企「銀杏館」社工日前與一班愛心義工探訪基層長者，期間遇到一位76歲的籠屋伯伯權伯，義工團隊與權伯對話時，不難發現他為窘迫生活感到心酸，但就慶幸義工們為他送上一個月餅，令他感到些微歡愉及慰藉。

據Facebook專頁「銀杏館」，居住在深水埗區的76歲權伯是一位獨居長者，與20位基層人士生活在約590呎的籠屋，屬於他的私人空間僅一張約18平方呎的床位。

▲ 76歲的權伯是深水埗一位獨居長者。（圖片來源：Facebook專頁「銀杏館」）

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與權伯一起生活的人士有從事保安、執紙皮及雜工等工作，大部份都是年過60歲的長者，部份更有長期病患。權伯在收到月餅時高興非常，跟義工團隊說了很多話。

團隊臨走時祝福他：「祝你身體健康中秋快樂長命百歲！」而權伯只幽幽回應：「我唔希望長命亦唔想聽到人祝我長命百歲，無錢既長命只係好長好長既痛苦…」雖然語帶淒楚，但權伯最後亦講了一句：

呢個月餅我會留到中秋節食，今年中秋節會快樂喇…

「銀杏館」在帖文中引述2019年統計指，香港有116萬名長者，約三份一長者生活於貧窮狀況，因此「銀杏館」在文末亦鼓勵更多人能加入團隊送暖：

中秋嘅圓滿意義，在於佈施，你願意支持嗎？

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社企「銀杏館」義工日前探訪住在深水埗劏房的70歲楊婆婆（化名），她和丈夫同住，因丈夫患上癌症要做大手術，兩老難以應付昂貴的醫療和租金，為減少開支，楊婆婆在3月份開始來到《銀杏館》 領免費飯近半年。禍不單行，近日婆婆有病痛，只能日行多級樓梯、等候數小時去看較平價的針灸。

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責任編輯：羅嘉欣