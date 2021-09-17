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【中秋天氣】天文台預測中秋當日或有幾陣驟雨　最高氣溫達32度

社會 11:47 2021/09/17

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本港地區部分時間有陽光。（資料圖片）

下周二(21日)是中秋佳節，天文台今日(17日)指，受高空反氣旋影響，周末至下周初華南地區大致晴朗，料本港中秋當日天氣短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至32度。

本港今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，天文台今早已發出酷熱天氣警告，料下午局部地區有雷暴，未來2至3日部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨。

本港方面，已發出酷熱天氣警告，受珠江口一帶雲團影響，局部地區仍有驟雨。

未來9天天氣預測。（天文台網頁截圖）

天文台又預料，位於菲律賓以東的廣闊低壓區會移入南海中部，並為該區帶來不穩定天氣。

熱帶氣旋燦都會在今明兩日大致移向日本，並逐漸演變為溫帶氣旋。在上午10時，強烈熱帶風暴燦都集結在長崎之西北偏西約190公里，預料向東北偏東移動，時速約28公里，橫過日本南部。

 

各區氣溫。（天文台截圖）

 

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記者：余思嵐

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