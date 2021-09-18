【減肥大作戰】18款飯團熱量大比併　營養師：帆立貝海膽蛋黃醬低脂高蛋白質之選

日式飯團是上班族作早餐的最佳選擇，方便快捷又飽肚，許多人認為一個細飯團不易致肥，但飯團的熱量是不可忽視，有高脂低脂之選。特別是特大飯團，一個已經等於一碗平碗飯的五穀。註冊營養師何梓姍（Rosanna）就比較了18款日式飯團熱量，當中有些一個就含超過300卡路里，各位減肥人士要留意。



營養師把飯團分成5大類讓大家參考。

低脂高蛋白之選，低脂之選及高脂之選。

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特大飯團以及其他飯團。

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上述日式飯團中，以和風咖哩漢堡扒飯團的熱量最為高，一個就有342卡路里，其次是黑椒雞腿肉飯團，有330卡路里。特大飯團都比較高卡，食一個等於食一碗飯，而其他飯團平均有3至3.5份五穀，約半碗至大半碗飯。

除左４款特大飯團，其他飯團都建議加多一份蛋白質及一、兩份菜作為一個營養均衡的午餐。特大飯團都建議加多一、兩份菜作為一個正餐，蛋白質就按個人需要而多少。

均衡搭配的例子：

1） 秋鮭三文魚x1 + 一隻烚蛋 + 一碗沙律菜 + 一碗車厘茄

2）帆立貝海膽x1 + 1/3磚硬豆腐 + 一碗熟菜

文章內容獲何梓姍（Rosanna），澳洲註冊營養師，Facebook專頁「註冊營養師Registered Dietitian Rosanna - 營養小百科Nutrition Micropedia」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣