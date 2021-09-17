【文具黑洞】開學數日文具書本不翼而飛 媽媽崩潰：學校是否「文具黑洞」？

▲ 媽媽抱怨文具書本不翼而飛。

開學至今半個月，有網民開學前贈送消毒噴霧筆給鄰居孩子，祝對方開學愉快，豈料孩子很快遺失，於是上網詢問小朋友弄丟東西是否正常，結果引發大量家長共鳴，並紛紛留言抱怨自己子女的「大頭蝦」事件，甚至有媽媽形容學校根本是「文具黑洞」，擦膠、鉛筆莫名其妙就不見了，連數學書都在開學第4日消失得無影無蹤。

該名網民在「爆廢公社」上發帖指，同事早前團購比卡丘酒精噴霧筆，雖然她沒有子女也買了兩支，並在8月底送給鄰居讀小二的孩子，祝他開學愉快。但開學幾天後，她遇到鄰居的孩子，便關心地問他是否用噴霧筆消毒雙手，但孩子的嫲嫲卻很勞氣地表示：「開學第3天就不見了！」

網民感到相當疑惑，於是上網發帖問小朋友如此容易弄丟東西是否正常，並透露準備買多兩支再送贈給鄰居孩子。

天呀！！！各位家長們~這真的很正常嗎？....( 趕緊再去要個兩支來 )

帖子引發媽媽們的共鳴，媽媽們不停地留言，抱怨自己子女的「大頭蝦」事件。有的媽媽形容，學校根本是「文具黑洞」，擦膠、文具不翼而飛是正常事，因此自己會準備整盒文具預防。有媽媽指女兒開學第4日已經遺失了數學作業，後來在同學的抽屜中尋回，令她大感無奈。

能撐三天算人品好了，通常到校不用半小時就gg！

我小學的時候，只要有什麼好東西 幾乎都被偷過，還有那種我已經默默拿回來不想撕破臉的又給我偷一次！

很正常！我女兒我鉛筆盒只幫他準備了兩支鉛筆、一顆擦布，沒多久一袋滿滿的各式各樣筆回來！

也有媽媽幽默地表示，只要放學後小朋友還在，沒有弄丟，其它都是雲煙。

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責任編輯：鄺嫻