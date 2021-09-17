【全日面授】有校長指全校7成6學生已打1針　料下月可恢復全日面授課

▲ 地利亞修女紀念學校（協和）校長林艷玲表示，全校整體有7成6學生已接種至少一劑疫苗，達到申請全校恢復全日面授課堂的門檻。（黃建輝攝）

教育局容許學校達7成學生已接種一劑新冠疫苗即可申請全日上課，早前地利亞修女紀念學校 （協和） 中六級學生的疫苗接種率已達7成，率先恢復全日面授課堂。校長林艷玲表示，全校整體有7成6學生已接種至少一劑疫苗，已符合教育局的規定，校方達到申請全校恢復全日面授課堂的門檻，但 仍有待與校董會商討 ，並給時間讓老師進行準備工作，相信下個月可正式落實。

▲ 地利亞修女紀念學校（協和）（黃建輝攝）

林艷玲在 在港台節目《千禧年代》 指，校內中六級本周一已恢復全日面授課，運作大致暢順，上課和午膳都沒有太大問題，約7成中六學生選擇外出用膳，但考慮到初中學生年紀較小，若恢復全校全日面授課，可能要求相關學生 留校 午膳及安排飯商到校提供午飯。

教育局昨日（16日）更新學校恢復全日面授課堂的條件，由原本要求全校或個別年級學生完成接種兩劑疫苗比率達7成，方可恢復全日面授，其中12至17歲學生改為至少接種1劑疫苗滿14天，便符合相關條件；18歲或以上學生及教職員則維持須打齊兩劑疫苗。詳情即看【下一頁】

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