【開心速遞】大小姐瞞送水輝試裙褂準備再婚　龍力蓮慘被細龍生要脅

▲ TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的大小姐（林淑敏飾）被細龍生（鄭世豪飾）要脅。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》劇情近期的高潮，是大小姐（林淑敏飾）為接龍集團利益而無奈要與游老（張彼得飾）結婚。婚期愈來愈近，而且她被細龍生龍力士（鄭世豪飾）發現秘婚一事，他藉此威脅大小姐。

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細龍生威脅大小姐

《開心速遞》昨晚（16日）播至第1358集「裙褂背後」，劇情講述游老按照傳統進行過大禮等習俗，更安排裁縫前往接龍為大小姐度身訂製裙褂，意外被細龍生發現。

細龍生為了上位便要脅大小姐，要求她交出重要計劃，不然便將秘婚一事告知送水輝（許家傑飾），最終大小姐亦有屈服。

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事實不論是大小姐這個角色，還是現實中的林淑敏本身都很有觀眾緣，所以不少看得投入的網民十分肉緊，邊看邊鬧細龍生，並謂《開心速遞》劇情已不「開心」，令人看得很憤怒，要求編劇改劇情。

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網民留言大罵細龍生，紛紛表示：「愈睇愈嬲！Max和Jenny離婚前仍然很好，為何離婚後會變成怎樣？」、「還我廢柴老公！」、「如果唔係大小姐佢連凍肉部都冇得做！」、「力士實在太過分！如果是Terry和阿風一定會接受不到。」、「龍力士你永遠只是行政總裁永遠永遠也做不了主席！」

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