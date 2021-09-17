【微波爐爆炸】微波爐叮杯麵爆炸母女身亡　日本專家拆解起因2大錯誤行為

▲ 微波爐叮杯麵爆炸母女身亡，日本專家拆解起因2大錯誤行為。

用微波爐翻熱食物方便又快捷，但假如使用不當隨時會爆炸。日本近日發生一宗恐怖意外，一對母女在家中使用微波爐加熱杯麵，期間發生爆炸起火，二人最終不幸身亡。當地有專家拆解意外起因，並提醒民眾使用微波爐的注意事項。

根據日媒報道，事發於上周四（9日）淩晨，北海道北見市一個單位發生爆炸，一名鄰居立即報案求助，消防員到場後花了3小時才將火救熄，涉事單位大門、牆身等均被熏黑。

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消防將火撲滅後，在客廳和睡房發現兩具屍體，證實是一對70多歲及50多歲的母女。警方隨後在放置在客體的微波爐中，發現一個疑似杯麵的容器，初步相信事件起因與使用微波爐加熱杯麵有關，詳情仍有待調查。

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日本國士館大學理工學部二川佳央教授接受ANN NEWS訪問時表示，微波爐透在推出市面前，須經受多重規安全認證，在正常情況下理應不會發生爆炸。對於是次意外，他估計事發現場存在易燃氣體，當微波爐接通電源後，易燃氣體繼而引致爆炸起火。

據日本製品評價技術基盤機構（NITE）統計，日本去年發生發生36宗微波爐意外事故，數字較以往高。NITE曾實測微波爐爆炸的起因，分別使用微波爐加熱肉包和清水，發現兩者均會爆炸。

將肉包放入微波爐加熱一段時間後，微波爐開始冒煙。11分鐘後，微波爐出現一下閃光，隨即開始起火，爆炸的衝力更將微波爐的門炸開，而肉包則被燒成黑炭。

NITE分析指，爆炸原因在於加熱時間太長，食物加熱過度有機會炭化，炭化的部分容易被燃燒。肉包、天婦羅等水分少油分多的食物，比起其它食物更快炭化，增加爆炸的機會。

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另外，NITE亦實測用微波爐加熱清水，短短數十秒內，微波爐內壁多次冒出火光。NITE解釋，這是微波爐內的污漬引起，平時使用微波爐後，食物殘渣會黏附在內壁上，它們被加熱後會炭化，變得易燃，有機會導致起火。

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5種食物放微波爐可致起火

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責任編輯：羅嘉欣