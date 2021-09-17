【林鍾一戰】鍾培生今日過磅戰意大勇　林作自信首回合可分勝負

▲ 林作鍾培生今日賽前過磅。

林作鍾培生「林鍾一戰」將於明日9月18日舉行，賽事分六組進行 ，包括《造美人》Kathy對「口罩小姐」Ollie、吳景聰對李鑑任、潘啟情對姚達輝、錢師傑對李耀東、張致恆對大J，以及壓軸林作對鍾培生。今日眾人現身齊做賽前過磅，戰意大勇的鍾培生跟林作再度火花四濺。

林作和鍾培生二人「過磅」，可見鍾培生身型很fit，賽前磅數為64.8kg；相反林作略重，約72.3kg，身型雖比前已見結實，不過就嫌肌肉感不夠。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

鍾培生戰意高昂

鐘培生現被問到賽前有何感受，林作表示十分輕鬆，自言一向是大賽型選手，一出世就已經準備好，認為「淡淡定定有錢剩」，更十分有信心於第一回合已經有分曉。

而狀態大勇的鍾培生，在拍大合照時突然咆哮，戰意甚濃。事後接受傳媒訪問時表示聽到台下有人提議他咆哮，於是便在台上試一下。他透露已經數日沒有操練，現時心情好澎湃想要釋放：「要忍住聽日爆佢。」

Derek感謝傳媒關注賽事，感恩今日參與的拳手，感謝每一位幕後、幕前工作人員，希望明日可呈現世界級、國際水平的賽事，「香港人可以做到一個國際性水平的賽事，所有觀眾都會一齊贏。」

【林鍾一戰】最貴門票售$28800 開賣首日VIP及VVIP位全數售罄

最新影片推介：半島酒店大廚教揀奶黃月餅 公開鬆軟油潤月餅黃金比例選料貼士

在昨日（16日）鍾培生在Facebook出帖文「加碼」：「林作早晨，有冇興趣加碼如果我K.O.左你扣30萬出場費，如果K.O.唔到俾多1,000,000你。」林作當時在遊船河，並進行網上直播表示接受挑戰。及後林作又在社交網站發文：「好呀就接受你加碼，不過100萬我唔要啦，如果你knock out 唔到我，即刻同我教練李俊亨打返場，橫掂你都講過可以knock out哂全部人。」

今日在「過磅」現場，問及「加碼」一事，鍾培生直言：「我在Facebook講咗，以為佢願意扣30萬。然後啱啱聽到佢話唔合理，點都要收100萬，佢話要改咗要我同個教練打，Whatever。如果我出個Post可以慳30萬，why not？」

問到是否「加碼」方面未有共識再變回原本的條件，鍾培生表示：「唔知，因為佢今日出左個Post話接受，但而家又話唔接受。唔傾嫁喇，佢無口齒，我已經答晒但原來唔係。無論有定無我都會KO佢。」問到是否已經準備好慶祝活動，鍾培生表示：「應該會先飲汽水、飲酒同瞓覺。」

林作獲女友撐場

裕美現身支持男友林作，林作要求裕美為自己送上支持說話，裕美：「加油，畀心機，贏到一百萬返嚟，分返畀我」林作指努力是由自己爭取，直言二人「講情唔講金，情比金堅就一定」。

▲ （攝影：黃建輝）

林作未接受鍾培生加碼挑戰

林作回應有關「鍾培生加碼100萬」挑機一事，稱：「你（鍾培生）畀多一百（萬）我唔要啦，但如果你打到我暈低，你要同我教練團之一再打一場，（鍾培生）幾個月前挑戰過我教練，我覺得這一個恩怨應該要了結，我唔貪心，你畀一百萬我就可以。」不過林作指Derek未有接受邀約，即是雙方沒有達成協議，只是維持原本的合約。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Steven對大J有信心

至於張致恆講當日決定參選原因稱：「當日鍾生邀請我時，覺得好似幾好玩，況且以前我都玩過毅行者、三項鐵人，而且有可觀的出場費，當是一項工作，當然參加。起初的確抱玩的心態，但經過5個月的訓練深深體會投入去做一件事會感動自己，我會盡力打到最好，不會『揸流攤』。」

張致恆透露，當日答應參加掌賽時，體重98kg，現時減至73.5kg。所以對於之前大J指他未成功減磅一事，他表示：「我從來沒要求任何人遷就（磅數），總之我做好自己。」

兩女大戰

賽事中第二隊上場，亦是全場唯一一隊女子對壘，是來自「口罩小姐」的Kathy，與《造美人》Ollie的對戰，Ollie上磅數字是47.4KG，而Kathy的數字則是44.8KG。

▲ Kathy（左）和Ollie。（黃建輝攝）

較為重磅的Ollie笑言擔心Kathy於台上的表現：「知佢好努力操，但我都重拳過佢。」對於在台上有機會被打到臉容，Kathy則謂：「唔緊要，整到咪再補返囉，我《造美人》嚟架嘛。」

同屬新手的二人為了比賽操練了三個月，事前已經互相認識，但不會因而留手。問到吸引她們參賽的原因，Kathy直言：「難得嘅曝光機會同獎金。」Ollie則爆料：「因為佢無錢交租。我比較cheap，因為見有得學拳擊，而且曝光率好難得。我本來係後補，對我嚟講係個更難得嘅機會，會更加珍惜。」

記者：陳心怡

同場加映：梁朝偉訪問