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【美食速報】8度海逸酒店秋季下午茶每位$108起　必試芝士焗海鮮+網店預訂享68折優惠

休閒消費 11:31 2021/09/17

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

8度海逸酒店將於10月1日至11月30日推出全新秋季系列下午茶 –「秋の午后下午茶」。（圖片由酒店提供）

踏入秋天，鄰近港鐵宋皇臺站的8度海逸酒店將於10月1日至11月30日推出全新秋季系列下午茶 –「秋の午后下午茶」，下午茶以當季美食入饌，部分並特別加入海鮮食材，每位只需港幣$108起，如於eShop預訂，可享高達68折優惠。

最新影片：半島酒店大廚教揀教食奶黃月餅　公開鬆軟油潤月餅黃金比例+選料貼士

秋の午后下午茶同樣以設計時尚典雅的三層下午茶架盛載，與好友一邊閒聊著彼此的近況之餘，亦是影相打卡放閃的大好機會。賓客可細意品嚐迷你芝士焗海鮮、蟹肉沙律蛋卷、三文魚忌廉芝士香草三文治、法式菠蘿芝士撻及凱撒沙律伴脆香意大利火腿等等茶點，為整個下午茶畫上完美句號。

最新影片推介：梁朝偉專訪

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最新影片：男拔舊生一年三破香港紀錄 經歷兩次傷患無阻游泳決心

「秋の午后下午茶」

時間：下午3時至5時

日期：2021年10月1日至11月30日

價錢：每位港幣$108（另收加一服務費）；按此於 eShop預訂可享高達68折優惠

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號（港鐵宋皇臺站D出口）

訂座/查詢：2126 1960

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責任編輯：王芷瑩

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