【鮮奶荒】維記、牛奶公司全脂奶全港缺貨難求　維記認供貨不足逾兩周致歉

▲ 維記、雀巢牛奶公司的鮮牛奶供貨短缺，超市每天只返貨零丁一、兩盒。

鮮奶是家庭必須品之一，然而近日市面出現全脂鮮奶缺貨，涉及維記、雀巢牛奶公司等品牌，情況已持續逾兩周。市面大型超市疑出現「配給」情況，每天早上僅返貨數盒946毫升家庭裝鮮奶，供不應求。維記牛奶承認，維記鮮牛奶近日供應不足，導致缺貨。

超市鮮奶供貨情況各異

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TOPick記者今早（17日）到北角多間日式超市、連鎖超市分店視察，貨架未至於空空如也，多款鮮奶產品正在上架，悉數牛奶品牌也齊備，唯獨不見「紅盒」全脂鮮奶；只見脫脂或低脂牛奶，以及「牛奶飲品」有供貨。

有超市店員向TOPick表示，自己一向飲開維記鮮奶，但過去兩周持續缺貨，「紅盒」鮮奶每天斷續來貨，就算來貨也只有零丁一、兩盒。他續稱，雀巢牛奶公司的全脂鮮奶也供應短缺，唯有轉飲日本進口牛奶。

至於九龍塘又一城TASTE超市，TOPick記者中午到場，維記及雀巢牛奶公司的全脂鮮奶也有供貨，但數量有限，貨量遠少於進口貨明治鮮牛奶。維記、雀巢牛奶公司全脂奶的包裝上，顯示產品生產日期是9月15至16日。

也有網民到維記牛奶fb留言，批評市面全脂鮮奶「一樽難求」，除了「屋仔鮮奶」之外，連樽裝銀蓋鮮奶也缺貨一段時間。

維記牛奶發言人於兩星期前、以至昨日（16日），也曾於fb回應網民質疑，指近日維記鮮牛奶短暫供應不足，導致缺貨，顧客帶來不便，深感抱歉。維記現正努力處理，確保顧客能盡快繼續享用優質鮮牛奶。

TOPick亦正向雀巢牛奶公司了解鮮牛奶產品缺貨情況，有待回覆。

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記者：吳卓峰、陳麗娜