【親子好去處】兩米高迪士尼角色巨型故事書現身商場 盲盒售賣機必搶夜光三眼仔及巴斯光年
休閒消費 13:05 2021/09/17
全港迪士尼粉絲注意！胡迪、巴斯光年、小熊維尼、米奇及米妮等大熱角色的塑像，將現身Ocean PopWalk海天晉滙及Landmark North上水廣場 ，場內將有3個2米高巨型故事書主題裝置打卡位，一眾迪士尼角色將穿梭不同角落，與大家齊齊鬥萌拍照一番！
此外，現場將會展出6個1:64微縮模型，配上不同主題場景及配件，細意欣賞不同角色的搞笑造型；場內更有官方獨家授權、早前推出瞬即售罄的《Miniature Journal》自助售賣機，當中更有Ocean PopWalk海天晉滙限定的「夜光三眼仔」及Landmark North上水廣場獨家推出的「夜光巴斯光年」款式！
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《Miniature Journal》展覽及自助售賣站
|Ocean PopWalk
|Landmark North
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日期：即日至10月17日
地址：將軍澳唐俊街28號 (港鐵將軍澳站A出口)
時間：10am-10pm
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日期：10月18日至11月14日
地址：上水龍琛路39號 (港鐵上水站A4出口)
時間：10am-10pm
記者：李越樺