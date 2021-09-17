【親子好去處】兩米高迪士尼角色巨型故事書現身商場　盲盒售賣機必搶夜光三眼仔及巴斯光年

全港迪士尼粉絲注意！胡迪、巴斯光年、小熊維尼、米奇及米妮等大熱角色的塑像，將現身Ocean PopWalk海天晉滙及Landmark North上水廣場 ，場內將有3個2米高巨型故事書主題裝置打卡位，一眾迪士尼角色將穿梭不同角落，與大家齊齊鬥萌拍照一番！

▲ 一眾「反斗奇兵」在遊樂園之中大玩特玩，歡樂笑聲響遍樂園。（商場提供）

此外，現場將會展出6個1:64微縮模型，配上不同主題場景及配件，細意欣賞不同角色的搞笑造型；場內更有官方獨家授權、早前推出瞬即售罄的《Miniature Journal》自助售賣機，當中更有Ocean PopWalk海天晉滙限定的「夜光三眼仔」及Landmark North上水廣場獨家推出的「夜光巴斯光年」款式！

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《Miniature Journal》展覽及自助售賣站

Ocean PopWalk Landmark North 日期：即日至10月17日 地址：將軍澳唐俊街28號 (港鐵將軍澳站A出口) 時間：10am-10pm 日期：10月18日至11月14日 地址：上水龍琛路39號 (港鐵上水站A4出口) 時間：10am-10pm

記者：李越樺