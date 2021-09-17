  • 32°C
香港時間 : 2021917日 (週五) 15:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【違法泊車】警方昨發逾3000張「牛肉乾」打擊違泊　有2人涉藥駕及藏毒被捕

社會 14:12 2021/09/17

分享：

熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

警方打擊港島區違規車輛。（警方提供）

警方昨日（16日）在港島多個交通黑點採取執法行動，共拖走10輛涉違規車輛，發出3,421張定額罰款通知書及46張傳票；同時亦透過自動車牌識別系統，測出一可疑私家車，車上兩人涉藥駕及藏毒等被捕。

港島總區交通部、港島各警區人員聯同交通督導員昨日進行港島總區交通日。行動中，警方共拖走8輛造成嚴重阻塞的違泊車輛及2輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的車輛，主要涉及違例泊車；同時亦發出46張傳票，主要涉及行人不依照交通燈號過馬路及在距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路。

另外，警方亦利用流動攝錄配合交通執法行動，期間發現有32輛違例車輛，將會向相關人士作出檢控；當中以自動車牌識別系統偵測到一輛可疑私家車經初步調查後，拘捕車上2名男子涉嫌受藥物影響下駕駛、藏毒、藏有工具可作吸食毒品用途、管有虛假文書及駕駛時沒有駕駛執照被捕，2名被捕男子同時欠交交通罰款及缺席法庭聆訊。

警方稱，將持續打擊重點交通違例事項，呼籲駕駛人士切勿因一時之便違例停泊車輛。

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

【外傭檢疫】竹篙灣檢疫中心今預約名額已爆滿　明早9時起可再預訂
今日 10:16
【外傭檢疫】竹篙灣檢疫中心今預約名額已爆滿　明早9時起可再預訂
【移植胚胎】中大醫學院研胚胎預測平台增人工受孕成功率　料明年底推出市場
今日 10:53
【移植胚胎】中大醫學院研胚胎預測平台增人工受孕成功率　料明年底推出市場
【中秋天氣】天文台預測中秋當日或有幾陣驟雨　最高氣溫達32度
今日 11:47
【中秋天氣】天文台預測中秋當日或有幾陣驟雨　最高氣溫達32度
【全日面授】有校長指全校7成6學生已打1針　料下月可恢復全日面授課
今日 11:05
【全日面授】有校長指全校7成6學生已打1針　料下月可恢復全日面授課
【強制檢測】第29輪安老院舍員工強制檢測下周三展開　須於9月28日前完成
今日 11:30
【強制檢測】第29輪安老院舍員工強制檢測下周三展開　須於9月28日前完成

你可能感興趣

【外傭檢疫】竹篙灣檢疫中心今預約名額已爆滿　明早9時起可再預訂
今日 10:16
【外傭檢疫】竹篙灣檢疫中心今預約名額已爆滿　明早9時起可再預訂
【移植胚胎】中大醫學院研胚胎預測平台增人工受孕成功率　料明年底推出市場
今日 10:53
【移植胚胎】中大醫學院研胚胎預測平台增人工受孕成功率　料明年底推出市場
【中秋天氣】天文台預測中秋當日或有幾陣驟雨　最高氣溫達32度
今日 11:47
【中秋天氣】天文台預測中秋當日或有幾陣驟雨　最高氣溫達32度
交通事故 新冠肺炎疫情 經濟 香港 交通

最高瀏覽

【道德淪喪】女兒剖腹產亡幫女婿湊B　外母色誘半年懷孕︰想測試生育能力
17:49 2021/09/16
【道德淪喪】女兒剖腹產亡幫女婿湊B　外母色誘半年懷孕︰想測試生育能力
【天降冰雹】將軍澳午後突然落冰雹　天文台料本港短期續受冰雹影響
13:19 2021/09/16
【天降冰雹】將軍澳午後突然落冰雹　天文台料本港短期續受冰雹影響
【雷暴警告】天文台下午發雷暴警告 男子清水灣疑遭雷劈昏迷送院不治
16:24 2021/09/16
【雷暴警告】天文台下午發雷暴警告 男子清水灣疑遭雷劈昏迷送院不治