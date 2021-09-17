【違法泊車】警方昨發逾3000張「牛肉乾」打擊違泊　有2人涉藥駕及藏毒被捕

▲ 警方打擊港島區違規車輛。（警方提供）

警方昨日（16日）在港島多個交通黑點採取執法行動，共拖走10輛涉違規車輛，發出3,421張定額罰款通知書及46張傳票；同時亦透過自動車牌識別系統，測出一可疑私家車，車上兩人涉藥駕及藏毒等被捕。

港島總區交通部、港島各警區人員聯同交通督導員昨日進行港島總區交通日。行動中，警方共拖走8輛造成嚴重阻塞的違泊車輛及2輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的車輛，主要涉及違例泊車；同時亦發出46張傳票，主要涉及行人不依照交通燈號過馬路及在距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路。

另外，警方亦利用流動攝錄配合交通執法行動，期間發現有32輛違例車輛，將會向相關人士作出檢控；當中以自動車牌識別系統偵測到一輛可疑私家車經初步調查後，拘捕車上2名男子涉嫌受藥物影響下駕駛、藏毒、藏有工具可作吸食毒品用途、管有虛假文書及駕駛時沒有駕駛執照被捕，2名被捕男子同時欠交交通罰款及缺席法庭聆訊。

警方稱，將持續打擊重點交通違例事項，呼籲駕駛人士切勿因一時之便違例停泊車輛。

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責任編輯：余思嵐