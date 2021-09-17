【我家無難事】鮑姐演彌留戲騷影后級演技超催淚　鮑起靜僅4集戲觀眾嫌唔夠喉

▲ 鮑起靜演繹「媽子」彌留一幕，令人動容。

TVB新劇《我家無難事》內，影后鮑起靜飾演的「媽子」羅美蘭獨力養大三名子女得勤（馬德鐘飾）、得寶（車婉婉飾）和得明（楊明飾），這位好媽媽為子女盡心盡力，一直希望三名子女可以相處融洽。

昨晚的劇情講述媽子暈倒入院，一眾子女在醫院送別媽子一幕令人動容，演繹彌留之際的鮑姐大騷影后級演技，於第4集已經要「告別」，網民們大感意外，並表示不夠喉。

【我家無難事】鮑起靜曾為養家放棄當花旦 不想成女兒負擔早交代身後事

▲ 鮑起靜今次演風趣又幽默的慈母。

鮑姐演出動人

昨晚（9月16日）播映的第4集《我家無難事》講述鮑姐所演的媽子下廚期間不適暈倒，被送往醫院後，醫生診斷媽子患急性結締組織炎，由於身體十分虛弱，醫生著得勤（馬德鐘飾）、得明（楊明飾）和景軒（胡㻗飾）要有心理準備，而得寶（車婉婉飾）和菲菲（唐詩詠飾）也趕往醫院見媽子最後一面。

躺在床上的媽子對子女說：「無事的，不用擔心，媽子還有排等，唔死得。」要跟媽子告別，得勤、得明和景軒也忍不住流淚。菲菲趕得及來醫院，之後媽子跟她耳語幾句，最後媽子捉著得勤和得明的手說：「得勤你是大佬，得明你是細佬.....」，最終媽子離開了。

▲ 這場彌留戲份，鮑姐演繹得很好。（影片截圖）

回家後，眾人憶起媽子的一切，當中徒弟澄澄(王君馨飾)想起媽子曾經為子女寫下心意咭，她憶起媽子曾說：「現在仔女長大啦，我跟他們說話，他們只會左耳入右耳出，打算之後將說話寫在心意咭上。」

另外，澄澄更將媽子的「最後禮物」送給郭家三兄妹，當中她說：「今日師傅原本想宣佈跟我一起開工作坊，而這幾盒是她專登整給你們的掛飾，她都捱了多晚通宵。」

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

觀眾不捨鮑姐

此外，得寶細閱媽子寫的心意咭，而鮑姐亦有「聲演」信中內容：「得寶，你說得對，你們三個已經長大，我不應該將標準放諸你們身上，總之以後做人做事問心無愧、活得開心就可，媽子已經看通了，不再干涉你們。」

這一幕戲令觀眾動容，鮑姐只得4集戲份，不少網民留言表示捨，當中包括：「近期好少見到的感人感心的動人場面！每位演員好專業！發揮好好！感謝你們的努力！」、「好想繼續睇鮑姐呀！」、「鮑姐原來係客串咋！好失望！！」和「OMG!第4集就冇得睇媽子…」

網民更無限揣測鮑姐會否以另一方式出現：「係咪第日會變鬼」、「應該仲會出鏡嘅」、「希望鮑姐會喺回憶場口出現」。

對於網民的「擔憂」，監製王心慰（Amy姐）笑謂：「難得搵到鮑姐返嚟演戲，當然唔會咁快就見佢唔到啦。佢之後仲會經常喺套劇出現，而且每次出現都會有重要嘅信息帶出嚟。」

最新影片：梁朝偉專訪

慈母專業戶

入行40多年的鮑姐獲執為「香港慈母專業戶」，她於亞視年代已開始演母親角色，當中最令人難忘的是在《肥貓正傳》裏演肥貓母親梁淑貞，他對弱智兒子不離不棄，令人感動。

此外鮑姐於不少電影響也演母親角色，包括卞許鞍華電影《天水圍的日與夜》中演堅強樂觀的單身母親貴姐，鮑姐更憑此奪得金像獎最佳女主角。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【英國疫情】鮑起靜女兒發燒醫院拒收 鮑姐怒罵英國政府佛系防疫

及至近年，她於《逆天奇案》、《法證先鋒IV》也演媽媽角色。

另外，鮑姐於電影《麥路人》飾演郭富城的媽媽，片中她打從心底以兒子為榮，可惜年老體衰，已經好幾年沒見到兒子，心中思念希望能再與兒子相見，演出十分動人。