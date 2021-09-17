【康體設施】鴨脷洲體育館10月1日重新開放　9月25日早上7時可訂場

▲ 鴨脷洲體育館日前用作社區疫苗接種中心。（資料圖片）

康文署轄下鴨脷洲體育館10月1日起重新開放1樓、2樓和4樓的康體設施，包括室內草地滾球場、美式桌球室、壁球室、健身室、舞蹈室和兒童遊戲室。此外，3樓的多用途主場和自修閣十月七日（星期四）重新開放予市民使用。該體育館早前暫停開放以用作防疫用途。

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市民可於9月25日（星期六）上午7時起，使用康體通在網上或經已重開場地的訂場櫃枱和自助服務站，或於當日起在辦公時間內到分區康樂事務辦事處的訂場櫃枱預訂鴨脷洲體育館1樓、2樓和4樓的收費設施，以及於10月1日上午7時開始預訂3樓多用途主場的收費設施。如有查詢，可致電2554 0832與場地職員聯絡，或瀏覽康文署網頁。

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責任編輯：曾卓鋒