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【康體設施】鴨脷洲體育館10月1日重新開放　9月25日早上7時可訂場

社會 13:23 2021/09/17

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

鴨脷洲體育館日前用作社區疫苗接種中心。（資料圖片）

康文署轄下鴨脷洲體育館10月1日起重新開放1樓、2樓和4樓的康體設施，包括室內草地滾球場、美式桌球室、壁球室、健身室、舞蹈室和兒童遊戲室。此外，3樓的多用途主場和自修閣十月七日（星期四）重新開放予市民使用。該體育館早前暫停開放以用作防疫用途。

【新冠疫苗】鴨脷洲體育館接種中心收集數據研疫苗成效　港大醫護學生做義工汲取經驗。詳情即看：【下一頁】

【疫苗接種】約60師生到鴨脷洲體育館接種疫苗　學生打針盼令社會早日回復正常。詳情即看：【下一頁】

市民可於9月25日（星期六）上午7時起，使用康體通在網上或經已重開場地的訂場櫃枱和自助服務站，或於當日起在辦公時間內到分區康樂事務辦事處的訂場櫃枱預訂鴨脷洲體育館1樓、2樓和4樓的收費設施，以及於10月1日上午7時開始預訂3樓多用途主場的收費設施。如有查詢，可致電2554 0832與場地職員聯絡，或瀏覽康文署網頁

健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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