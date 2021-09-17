【超市大搜查】6大人造色素或損兒童專注力　100款不含「邪惡E仔」色素樽裝飲品名單

不少小朋友喜歡飲飲品，但要留意飲品是否含有6大邪惡人造色素，因該6大色素對學齡中兒童或會造成注意力不集中與過度活躍症問題。TOPick近日檢視各大超市103款兒童常飲汽水，結果發現，100款樽裝飲品不含6大邪惡色素，餘下4款飲品則含有一種或以上邪惡色素。

6種備受關注的人工色素如下：

英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人造色素：

檸檬黃（E102）

喹啉黃（E104）

日落黃（E110）

淡紅（E122）

麗春紅4R（E124）

誘惑紅AC（E129）

TOPick是次搜查發現，深受小朋友喜歡的菓汁先生 雜果賓治、Suntory 奈奈子蘋果汁、八道小企鵝士多啤梨味、雀巢檸檬茶等樽裝飲品，按標籤顯示，均沒有相關6大邪惡色素。

超市常見不含6大邪惡色素樽裝飲品名單：

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不含6大邪惡色素樽裝果汁飲品名單：

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不含6大邪惡色素日本品牌樽裝飲品名單：

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不含6大邪惡色素乳酪樽裝飲品：

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不含6大邪惡色素茶類及清熱樽裝飲品名單：

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而是次檢視汽水飲品，結果發現，有4款汽水含有一種或多種邪惡色素，當中包括水之果物 蒟蒻果汁荔枝味等。

含6大邪惡色素樽裝飲品名單：

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台灣消基會早前指出，由於人工色素對於學齡中兒童或會造成注意力不集中與過度活躍症的問題，檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC在挪威等歐洲國家已被禁用，而麗春紅4R亦在美國被禁用，而在台灣，淡紅被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

港大食物及營養科學助理教授雷震宇認為，由於飲品只使用少量人工色素，市民毋須擔心，但若家中小朋友確診有ADHD（專注力不足/過度活躍症），家長可避免讓小孩食用含上述色素的食品。他又表示，自然色素是較好的取替物，但一般而言食品愈少添加物愈健康。

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責任編輯：黃存新