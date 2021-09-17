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【新冠疫苗】心臟專科學院前院長指青少年改打一劑復必泰是負責任決定　兒童醫院會跟進接種後心肌炎個案

社會 13:47 2021/09/17

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心臟專科醫生陳鑑添指委員會改青少年只打一針做法明智及負責任。（資料圖片）

衞生防護中心聯席科學委員會向政府建議12歲至17歲青少年組群只需接種一劑復必泰疫苗，以減少青少年接種兩劑後出現心肌炎心包炎的副作用。香港心臟專科學院前院長、心臟專科醫生陳鑑添表示當局根據臨床監察的數據而作出決擇，認為做法是明智、合情合理、負責任的。

心臟專科醫生陳鑑添今早(17日)接受商台節目訪問解釋，根據臨床監察數據顯示，本港現時有37名12至18歲青少年接種復必泰疫苗後患心肌炎，當中81%患者在接種第二劑後出現徵狀都屬輕微。

他又指，兒童醫院會有跟進以上37名青少年的身體狀況，如果心臟有損壞跡象或輸出率有下降，根據美國建議，需要跟進5年或以上，籲患者應該多些休息、到醫院覆診、多做運動及健康飲食，毋須過於擔憂。

被問及教育局指青少年若有需要，亦可打第二針，陳鑑添稱打針需要平衡利益及風險，接種之初是按美國數據，顯示接種兩針復必泰疫苗發生患心肌炎或心包炎的比率甚低，遂決定本港青少年接種兩劑疫苗。

他補充，現時監察本港的臨床數據，發現青少年患心肌炎或心包炎比率較美國高，委員會開會後改接種一劑復必泰疫苗屬負責任做法。

提到往海外留學的青少年或要打第二針，陳鑑添形容是特殊個案，應該要尊重青少年及家長意願，但接種後應該多些留意自己身體狀況，如果有出現徵狀就立即求醫，相信大部分患者經針對性治療，康復進度應該不錯。 

最新影片：

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記者︰余思嵐

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