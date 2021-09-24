【若善健談】 天氣不似預期

飛機的發明是對人類影響最深遠的交通工具，改變了生活、改寫了世界及歷史。飛機擔得起最安全的交通工具的稱號，惟遇上惡劣天氣也需要俯首稱臣。相對自然界無懼天氣所帶來的影響，叢林法則沒有標籤、擔憂或緊張，各種生命承擔與生俱來的使命，包括選擇與惡劣天氣共存。

天氣不似預期的情況也適用於健康身上，縱使你不菸不酒，加上定期運動，外表也比實際年齡為輕，礙於家族遺傳病史或生活習慣等，各項健康指數卻未如理想，部份『非傳染疾病』在沒有預警之下悄悄降臨及默默發展，例如心血管疾病、痛症、男仕健康及關節退化等症狀最為普遍。預知卻選擇逃避，形同飛機燃油短缺下仍在空中盤旋，罔顧後果，欠缺應變計劃將為家人帶來痛苦。及早為健康度身訂造及實踐檢查計劃，方為人生尊貴會員。

對待『非傳染性疾病』其中一個竅妙便是共存，這並非懦弱的表現，相反，這是讓我們再次奪得主導權的機會，讓寶貴的生命在優質的條件下獲得延續。許多長期病患需要不同治療方式，患者需要穿雲破霧的決心及毅力，主動諮詢醫護人員的意見，配合藥物療程便可輕鬆及有效控制病情，大大減少併發症出現的機會。共存並不是一刀切適用於所有疾病身上，就像機師在飛行途中碰上極端天氣，面對即時危險及共存亡的關鍵時刻，機師需要採取不同的步驟避免發生意外，包括更改飛行路線等，危機的迫切性影響使用不同的策略或方式。與可殲滅的病菌不一樣，面對不可逆轉的長期病患，共存是正確的觀念及可取的方法。

共存背後蘊藏更深的理念，包括積極學習，正確認識疾病避免暗自臆測病徵，造成不必要的疑慮或加深了心理壓力而延誤治理，令病情加劇。多認識所患疾病的知識及處理方法，定時身體健康檢查，加強健康防衛意識，像飛機啟航前定必作出檢查一樣。

人生旅途總會遇上不同的選擇和挑戰，要得到健康身體並不困難，不在乎富貴，擁有正確的知識和態度便可輕鬆面對，心境可讓代替動作，讓歌詞代替說話，或許歲月也可以如歌，達至『但要走，總要飛！』的翱翔境界。

秋葵



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