【上訴候判】男生藏有鐳射筆被判入更生中心　上訴指是否屬攻擊性需視乎時間地點

▲ 男生藏有鐳射筆被判入更生中心，上訴指是否屬攻擊性需視乎時間地點。（經濟日報資料圖片）

19歲男學生涉於2019年11月11日「大三罷」期間，被警方在屯門搜出身上藏有鐳射筆，男生早前經審訊後被裁定 在公眾地方管有攻擊性武器罪成，被判入更生中心。男生今（17日）向高等法院提出上訴，指案發時男生已正在離開案發現場，並從未使用涉案鐳射筆。法官聽罷陳詞後押後裁決。

代表涉案上訴人甄振嵐的大律師郭憬憲今陳詞時指，案發當日上訴人身上雖然藏有鐳射筆，但案中並沒有證據指上訴人最終有使用到鐳射筆，他被警方截查時，已是在離開現場的途中。郭又指，根據案例，涉案鐳射筆是否屬攻擊性武器，需視乎案發的時間和地點，控方亦必須就個別案發時間地點舉證，說明該用品如何屬攻擊性武器。

律政司一方則回應指，上訴方所提出的案例中涉及3個案發地點，但本案僅涉及一個案發地點，而上訴人被捕時，亦屬案發期間，身處示威現場附近，因此可以環境證供推論他管有鐳射筆的意圖。律政司一方續指，上訴人案發時身上亦藏有手套、眼藥水及替換的衣物，反映他必然有參與，或有打算參與當時的集結。

法官聽罷陳詞後，決定押後裁決。

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記者︰楊詠渝