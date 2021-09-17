  • 33°C
香港時間 : 2021917日 (週五) 13:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上訴候判】男生藏有鐳射筆被判入更生中心　上訴指是否屬攻擊性需視乎時間地點

社會 12:20 2021/09/17

分享：

熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

男生藏有鐳射筆被判入更生中心，上訴指是否屬攻擊性需視乎時間地點。（經濟日報資料圖片）

19歲男學生涉於2019年11月11日「大三罷」期間，被警方在屯門搜出身上藏有鐳射筆，男生早前經審訊後被裁定 在公眾地方管有攻擊性武器罪成，被判入更生中心。男生今（17日）向高等法院提出上訴，指案發時男生已正在離開案發現場，並從未使用涉案鐳射筆。法官聽罷陳詞後押後裁決。

代表涉案上訴人甄振嵐的大律師郭憬憲今陳詞時指，案發當日上訴人身上雖然藏有鐳射筆，但案中並沒有證據指上訴人最終有使用到鐳射筆，他被警方截查時，已是在離開現場的途中。郭又指，根據案例，涉案鐳射筆是否屬攻擊性武器，需視乎案發的時間和地點，控方亦必須就個別案發時間地點舉證，說明該用品如何屬攻擊性武器。

律政司一方則回應指，上訴方所提出的案例中涉及3個案發地點，但本案僅涉及一個案發地點，而上訴人被捕時，亦屬案發期間，身處示威現場附近，因此可以環境證供推論他管有鐳射筆的意圖。律政司一方續指，上訴人案發時身上亦藏有手套、眼藥水及替換的衣物，反映他必然有參與，或有打算參與當時的集結。

法官聽罷陳詞後，決定押後裁決。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者︰楊詠渝

相關文章

【集結判囚】涉紀律部隊宿舍外集結兼藏鐳射筆　27歲男認罪囚5個月
17:22 2021/08/11
【集結判囚】涉紀律部隊宿舍外集結兼藏鐳射筆　27歲男認罪囚5個月
【罪成判刑】涉旺角藏噴漆及鐳射筆　女文員判服務令男售貨員囚半年
14:02 2021/08/06
【罪成判刑】涉旺角藏噴漆及鐳射筆　女文員判服務令男售貨員囚半年
【保釋候訊】男教師涉藏鐳射筆被控　准保釋押後至7月初再訊
17:53 2021/05/21
【保釋候訊】男教師涉藏鐳射筆被控　准保釋押後至7月初再訊
【上訴減刑】涉以鐳射筆照警員眼睛　前空姐判囚3個月上訴准減刑至7周
16:11 2021/05/06
【上訴減刑】涉以鐳射筆照警員眼睛　前空姐判囚3個月上訴准減刑至7周

你可能感興趣

【集結判囚】涉紀律部隊宿舍外集結兼藏鐳射筆　27歲男認罪囚5個月
17:22 2021/08/11
【集結判囚】涉紀律部隊宿舍外集結兼藏鐳射筆　27歲男認罪囚5個月
【罪成判刑】涉旺角藏噴漆及鐳射筆　女文員判服務令男售貨員囚半年
14:02 2021/08/06
【罪成判刑】涉旺角藏噴漆及鐳射筆　女文員判服務令男售貨員囚半年
【保釋候訊】男教師涉藏鐳射筆被控　准保釋押後至7月初再訊
17:53 2021/05/21
【保釋候訊】男教師涉藏鐳射筆被控　准保釋押後至7月初再訊
律政司 請願示威 香港 屯門

最高瀏覽

【道德淪喪】女兒剖腹產亡幫女婿湊B　外母色誘半年懷孕︰想測試生育能力
17:49 2021/09/16
【道德淪喪】女兒剖腹產亡幫女婿湊B　外母色誘半年懷孕︰想測試生育能力
【天降冰雹】將軍澳午後突然落冰雹　天文台料本港短期續受冰雹影響
13:19 2021/09/16
【天降冰雹】將軍澳午後突然落冰雹　天文台料本港短期續受冰雹影響
【雷暴警告】天文台下午發雷暴警告 男子清水灣疑遭雷劈昏迷送院不治
16:24 2021/09/16
【雷暴警告】天文台下午發雷暴警告 男子清水灣疑遭雷劈昏迷送院不治