【香港運動員】奧海城體育展觀李慧詩彩虹戰衣　9月26日舉行伍家朗分享會

▲ 志氣凌雲—香港體育紀行展由即日起至10月3日舉行，可欣賞香港體壇及運動員的故事。（相片來源：商場提供）

香港運動員出戰東京奧運2020屢創佳績，為港人及體育界爭光，想了解多點重現香港的體育歷史發展及各運動員的勵志故事，即日起至10月3日奧海城設有「志氣凌雲—香港體育紀行展」展覽，重溫香港體壇歷史及輝煌成就。

「志氣凌雲—香港體育紀行展」展覽會分為「歷史長河」及「迎向勝利」兩部分，通過不同時期的照片及文字，呈現香港體育的發展及成就，探索歷年體育健將的足跡；「迎向勝利」聚焦介紹香港回歸後多位傑出運動員及其「金句」。

香港體育學院借出不少運動員訓練或比賽的裝備作展示，包括「劍神」張家朗在2016年亞洲劍擊錦標賽披掛上陣的花劍電衣、「女飛魚」何詩蓓的訓練裝備、「牛下女車神」李慧詩的彩虹戰衣、劉慕裳於第十三屆亞洲空手道錦標賽奪銀穿過的道袍、前「亞洲車神」黃金寶的單車及輪椅劍擊世界冠軍余翠怡的劍等，相當珍貴。

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展覽亦設有劍擊互動體驗區，「幻視藝術拍照區」可「親身」與奧運女飛魚何詩蓓及蘇樺偉同場打卡。9月19日邀請了「亞洲車神」黃金寶出席分享會，分享作為運動員時的奮鬥經歷及冷知識。港隊羽毛球「一哥」伍家朗及東京殘奧銅牌得主陳浩源會於9月26日出席首個「撃拍」見面會，9月25日及10月1至3日亦會邀請多位香港運動員擔任分享會嘉賓。

志氣凌雲—香港體育紀行展

地址︰大角咀海庭道18號奧海城2期地下主題中庭

日期︰2021年9月15日至10月3日

時間︰12nn至9pm

註：羽毛球雙雄擊拍打氣會於9月26日1pm舉行

記者：張頌婷