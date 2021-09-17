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【特快公屋】新一期特快公屋今揀樓   有市民失望而回：「有人自殺嘅屋都比人揀咗」

社會 12:22 2021/09/17

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新一期特快公屋編配計劃，今日（17日）起開始揀樓。（陳國峰攝）

新一期特快公屋編配計劃，今日（17日）起開始揀樓。房屋署今期錄6.08萬宗申請，較去年6.27萬宗減少3%，當中逾半數屬於一人申請。房署今起分批邀請申請揀選單位，首輪是二人或以上家庭申請者。有苦等公屋逾10年的市民終於揀選到單位，不過不少人失望而回，亦有市民明言膽細，「凶宅揀唔落手」。

【公屋凶宅】逾千伙凶宅周五起揀樓 8伙涉兇殺案可免租最多1年。詳情即看：【下一頁】 

點擊圖片即看揀樓情況：

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申請人今早分批到位於樂富的房委會客務中心揀選單位，根據房署網頁顯示，首批至少1,426個單位可供選擇，涉及有人曾意外身亡、自殺、自然身故、遭追債等。當中包括至少8伙，以前曾捲入兇殺案。 

不少市民揀選不到心儀單位，失望而回。何女士與女兒住在大埔區100多呎的劏房，她形容劏房生活環境惡劣，已經等候公屋約6年，本來想揀選大埔區2人單位，但最終沒有心儀單位，

「淨低全部都係凶宅，我份人細膽，揀唔落手。」 

鄧先生一家3口居於天水圍一間偏僻村屋200多呎劏房，「間屋半鐵皮半石屎，又多蚊蟲，落雨又漏水。 」一家人已等候公屋9年，今次第3次申請特快公屋編配計劃，首選3至4人單位，但心儀的單位已全被揀選。他說，將繼續輪候公屋。 

「間屋有人自然身故我都唔介意，但都已經冇晒，就算有人係屋入面自殺個啲都有人揀啦！」

鄧先生表示將繼續輪候公屋。（陳國峰攝）

艾小姐一家4口居於天水圍區私人樓宇，但租金昂貴，已輪候候公屋10年，今早為第二輪揀選單位的市民，但心儀的大單位均被揀選，直言很失望。

「唯有繼續等。」 

艾小姐（右）對心儀的大單位均被揀選而感到失望。（陳國峰攝）

有人歡喜有人愁，林小姐一家等候公屋逾11年，今次選中位於新界區的大單位，「揀咗單位都叫做啱，心情ok啦。」 

林小姐選中位於新界區的大單位。（陳國峰攝）

房署會向願意入住「有效空置期」達12個月或以上的租戶，提供租金寬減；而接受計劃編配的申請者，在租約期生效起計3年內，不可要求調遷。 

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記者：黃悅晴

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