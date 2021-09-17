【育兒爭議】林盛斌細仔唔肯去廁所被倒吊　網民鬧似虐兒Bob嫂解釋︰我哋練過

▲ 林盛斌因為細仔唔肯去廁所玩倒吊，被網民鬧似虐兒。

41歲林盛斌（Bob）與40歲Bob嫂黃乙頤（Pearl）已結婚14年，育有3女林霏兒、林熹兒、林機兒及細仔林道申，細仔轉眼已經4歲大，一家六口每天在大宅吵吵鬧鬧中度過。Bob嫂日前於社交平台貼出老公陪細仔玩倒吊的相片，卻惹來不少網民鬧爆Bob似虐兒。

相片見到Bob嫂寫上︰「有位小朋友唔肯去廁所」，並見到Bob捉住細仔雙腳凌空倒吊，兩父子似乎玩得好開心，細仔又好配合。

▲ Bob嫂分享兩父子玩倒吊的相片，引來網民批評。（IG圖片）

可是網民認為動作有危險，紛紛留言提醒Bob要小心，小朋友不願去廁所應該慢慢傾，「唔肯去廁所，會唔會有原因，爸爸似同佢拆骨，好危險」、「似虐兒」、「小心腦充血」，網民最擔心是Bob的無情力會誤傷小朋友。

爸爸，你啲無情力會傷到小朋友係唔知㗎，唔肯去廁所係咪要同佢傾，而唔係咁對佢呢？

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Bob嫂有見網民反應擔心，逐一留言解釋爸爸並非作出懲罰，只是玩玩下，這個動作平時都有玩開。

其實我哋有練過㗎，你可以放心，我哋慢慢擺放佢落地！

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讚Bob近乎「神隊友」

其實Bob好錫仔女，是家中的「娛樂組」，不會做出傷害子女的事。Bob為了一家六口住得舒適，努力工作下，間屋愈搬愈大，亦讓Pearl安心做全職媽媽照顧4子女，至近年細仔開始返學，Pearl才重操故業做玄學工作。

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Pearl曾接受TOPick訪問大讚老公近乎「神隊友」，他會不斷改善自己做個好爸爸，以致她根本沒有機會講他壞話。惟兩夫妻曾因子女選校問題出現分歧，「就選擇本地學制或外國學制，我們曾持不同意見，他有一定的堅持，但絕不會吵架，始終出發點是為子女好，最重要是溝通。」

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責任編輯︰王明芳