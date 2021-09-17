【中秋限定】全線牛陣18-21/9推四天限定活動　食火鍋放題套餐無限免費享用傳統小食

▲ 日本直送綠茶蕨餅• 紅豆月見團子。(圖片由牛陣SABUSABU提供)

全線牛陣SABUSABU，將於中秋期間推出四天限定活動，由9月18日至21日任何餐牌內之日式火鍋放題套餐，可無限免費享用日本直送綠茶蕨餅• 紅豆月見團子。

點擊大圖了解更多：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

紅豆月見團子

日文「月見」是賞月的意思，在日本有很多以米文化為基礎的活動，團子經常出現在八月十五的夜晚，寓意著滿月，人們習慣將月見團子作為供奉品，向月亮表達對農作物豐收的感謝之意，並且祈求來年的大豐收。

【最新影片】半島酒店大廚教揀教食奶黃月餅 公開鬆軟油潤月餅黃金比例+選料貼士

一口綠茶蕨餅

蕨餅是日本古代皇家的貴族甜點和菓子，是稀珍治癒的食材，口感滑韌而富有彈性。據說能清熱解毒，去油膩，助消化，有軟化血管的療效。

食材全日本直送

牛陣採用的食材：綠茶、蕨餅、紅豆、月見團子都由日本直送，並在店內以人手製作，香甜可口。

【最新影片】反式脂肪堵塞心血管 營養師教看餅乾成分及標籤

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧