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【中秋限定】全線牛陣18-21/9推四天限定活動　食火鍋放題套餐無限免費享用傳統小食

休閒消費 14:42 2021/09/17

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熱門 林鍾一戰 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

日本直送綠茶蕨餅• 紅豆月見團子。(圖片由牛陣SABUSABU提供)

全線牛陣SABUSABU，將於中秋期間推出四天限定活動，由9月18日至21日任何餐牌內之日式火鍋放題套餐，可無限免費享用日本直送綠茶蕨餅• 紅豆月見團子。

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
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紅豆月見團子

日文「月見」是賞月的意思，在日本有很多以米文化為基礎的活動，團子經常出現在八月十五的夜晚，寓意著滿月，人們習慣將月見團子作為供奉品，向月亮表達對農作物豐收的感謝之意，並且祈求來年的大豐收。

【最新影片】半島酒店大廚教揀教食奶黃月餅　公開鬆軟油潤月餅黃金比例+選料貼士

一口綠茶蕨餅

蕨餅是日本古代皇家的貴族甜點和菓子，是稀珍治癒的食材，口感滑韌而富有彈性。據說能清熱解毒，去油膩，助消化，有軟化血管的療效。

食材全日本直送

牛陣採用的食材：綠茶、蕨餅、紅豆、月見團子都由日本直送，並在店內以人手製作，香甜可口。

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責任編緝：張懿慧

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